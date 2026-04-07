Epic Games davasında yeni perde: Apple komisyon istiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllar yazılım ekosisteminde üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin vermeyen ve yapılan ödemelerden de komisyon kesen Apple, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere davalar ve düzenlemeler sonunda üçüncü taraf ödemelere kapıyı aralamıştı. Bununla birlikte komisyondan vazgeçmiş değil.

Apple komisyon istiyor

Epic Games ve Apple arasında yaşanan hukuk mücadelesinde mahkeme üçüncü taraf ödeme sistemlerinin kullanılmasını hükme bağlamış ve Anayasa Mahkemesi de Apple'ın bu konuda yaptığı itirazı reddetmişti. Apple şimdi diğer bir yerel mahkemenin verdiği komisyon yasağını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Bahse konu yerel mahkeme geçen yıl verdiği kararda Apple'ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden komisyon almasının önüne geçmişti. Apple yaptığı itirazda bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve bir sipariş verildiğinde üçüncü taraf sistemlerden ne zaman ve nasıl komisyon alacağının belirlenmesini talep etti.

Kaynaklar Anayasa Mahkemesi'nin Apple karşıtı tavrını sürdürmesini bekliyor ancak bu konuda çıkacak herhangi bir lehte karar ile üçüncü taraf ödeme sistemlerinin de komisyon ödemesi söz konusu olacak. Bu durumda üçüncü taraf olmasının bir anlamı kalmıyor. Epic Games ise başvuru ile ilgili savunmasını mahkemeye ilettiğini açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: