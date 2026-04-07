    Epic Games davasında yeni perde: Apple komisyon istiyor

    Düşen oyun satışları nedeniyle mali sıkıntılar yaşayan Epic Games yeni bir dava ile sarsıldı. Apple yüksek mahkemeye başvurarak üçüncü taraf ödeme sistemlerine komisyon oranı belirlenmesini istedi.

    Uzun yıllar yazılım ekosisteminde üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin vermeyen ve yapılan ödemelerden de komisyon kesen Apple, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere davalar ve düzenlemeler sonunda üçüncü taraf ödemelere kapıyı aralamıştı. Bununla birlikte komisyondan vazgeçmiş değil.

    Epic Games ve Apple arasında yaşanan hukuk mücadelesinde mahkeme üçüncü taraf ödeme sistemlerinin kullanılmasını hükme bağlamış ve Anayasa Mahkemesi de Apple'ın bu konuda yaptığı itirazı reddetmişti. Apple şimdi diğer bir yerel mahkemenin verdiği komisyon yasağını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

    Bahse konu yerel mahkeme geçen yıl verdiği kararda Apple'ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden komisyon almasının önüne geçmişti. Apple yaptığı itirazda bu kararın yeniden gözden geçirilmesini ve bir sipariş verildiğinde üçüncü taraf sistemlerden ne zaman ve nasıl komisyon alacağının belirlenmesini talep etti.

    Kaynaklar Anayasa Mahkemesi'nin Apple karşıtı tavrını sürdürmesini bekliyor ancak bu konuda çıkacak herhangi bir lehte karar ile üçüncü taraf ödeme sistemlerinin de komisyon ödemesi söz konusu olacak. Bu durumda üçüncü taraf olmasının bir anlamı kalmıyor. Epic Games ise başvuru ile ilgili savunmasını mahkemeye ilettiğini açıkladı.

