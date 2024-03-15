Epic Games yine Apple’a dava açtı

Epic Games mahkemelerden çıkamadı
2021 yılında Kaliforniya Bölge Mahkemesi verilen bu kararın ardından beklenen pek olmadı. Apple, ABD’de üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin verdi ancak yüzde 27 komisyon almaya devam etti. Ayrıca harici ödeme sistemlerine verilen yönlendirme butonlarının link içermesini yasakladı. Böylece geliştiriciler müşterileri kendi sistemine yönlendiremedi.
Epic Games yeni bir dava açarak Bölge Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığını ileri sürdü. Yargıçlara hükümlerin uygulanması için Apple’ın zorlanmasını tavsiye eden Epic Games, Minecraft örneği vererek Apple’ın harici ödeme sistemlerini halen engellemeye çalıştığını belirtti. Mahkemenin yeni talebe nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.