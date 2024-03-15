Epic Games yine Apple’a dava açtı

Tam Boyutta Gör Apple’ın kendi ödeme sistemini dayatmasını ve yüzde 30 civarında kesinti yapmasını tekelleşme iddiasıyla yargıya taşıyan Epic Games, belirli avantajlar elde etmeyi başarmıştı. Mahkeme Apple’ın harici ödeme sistemlerine izin vermesine ve kesintiyi sadece kendi ödeme sisteminde yapmasına hükmetmişti.

Epic Games mahkemelerden çıkamadı

2021 yılında Kaliforniya Bölge Mahkemesi verilen bu kararın ardından beklenen pek olmadı. Apple, ABD’de üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin verdi ancak yüzde 27 komisyon almaya devam etti. Ayrıca harici ödeme sistemlerine verilen yönlendirme butonlarının link içermesini yasakladı. Böylece geliştiriciler müşterileri kendi sistemine yönlendiremedi.

Epic Games gelir modelini değiştiriyor 1 gün önce eklendi

Epic Games yeni bir dava açarak Bölge Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığını ileri sürdü. Yargıçlara hükümlerin uygulanması için Apple’ın zorlanmasını tavsiye eden Epic Games, Minecraft örneği vererek Apple’ın harici ödeme sistemlerini halen engellemeye çalıştığını belirtti. Mahkemenin yeni talebe nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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Epic Games Apple’ın peşini bırakmıyor