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    Anlık Bildirim

    Epic Games yine Apple’a dava açtı

    Apple’ın mahkeme kararlarına uymadığını ve üçüncü taraf ödeme sistemlerini hukuksuz şekilde engellediğini iddia eden Epic Games yeniden mahkemenin yolunu tuttu. 
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kendi ödeme sistemini dayatmasını ve yüzde 30 civarında kesinti yapmasını tekelleşme iddiasıyla yargıya taşıyan Epic Games, belirli avantajlar elde etmeyi başarmıştı. Mahkeme Apple’ın harici ödeme sistemlerine izin vermesine ve kesintiyi sadece kendi ödeme sisteminde yapmasına hükmetmişti.

    Epic Games mahkemelerden çıkamadı

    2021 yılında Kaliforniya Bölge Mahkemesi verilen bu kararın ardından beklenen pek olmadı. Apple, ABD’de üçüncü taraf ödeme yöntemlerine izin verdi ancak yüzde 27 komisyon almaya devam etti. Ayrıca harici ödeme sistemlerine verilen yönlendirme butonlarının link içermesini yasakladı. Böylece geliştiriciler müşterileri kendi sistemine yönlendiremedi.

    Epic Games yeni bir dava açarak Bölge Mahkemesinin kararlarının uygulanmadığını ileri sürdü. Yargıçlara hükümlerin uygulanması için Apple’ın zorlanmasını tavsiye eden Epic Games, Minecraft örneği vererek Apple’ın harici ödeme sistemlerini halen engellemeye çalıştığını belirtti. Mahkemenin yeni talebe nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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