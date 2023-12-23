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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin üçüncü gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games bir oyun daha hediye ediyor! 235 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 22-23 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Art of rally

    Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, DNF Duel ve Melvor Idle oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un üçüncü gizemli oyunu ise, 235 TL'ye satılan Art of Rally olacak.

    Art of Rally, Funselektor Labs Inc tarafından geliştirilen bir 2.5D yarış oyunu. İlk olarak 2020 yılında yayınlanan ve sanat tarzı ile öne çıkan bu yapım, oyuncuları 60'lardan 80'lere, Grup B, Grup S ve Grup A'ya kadar uzanan uzun bir ralli macerasına çağırıyor. Üstelik sıralama listeleri üzerinden rakiplerinizle de yarışabiliyorsunuz.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

    Epic Games'te ücretsiz:

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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