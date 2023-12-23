Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 22-23 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Art of rally

Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, DNF Duel ve Melvor Idle oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un üçüncü gizemli oyunu ise, 235 TL'ye satılan Art of Rally olacak.

Art of Rally, Funselektor Labs Inc tarafından geliştirilen bir 2.5D yarış oyunu. İlk olarak 2020 yılında yayınlanan ve sanat tarzı ile öne çıkan bu yapım, oyuncuları 60'lardan 80'lere, Grup B, Grup S ve Grup A'ya kadar uzanan uzun bir ralli macerasına çağırıyor. Üstelik sıralama listeleri üzerinden rakiplerinizle de yarışabiliyorsunuz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

Epic Games'te ücretsiz:

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games bir oyun daha hediye ediyor! 235 TL değerinde