Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Art of rally
Bildiğiniz gibi Epic Games Store geçtiğimiz hafta verdiği Destiny 2: Legacy Collection'ın ardından yılbaşına özel günlük oyun sistemine geçiş yaptı. Aralık sonuna kadar devam edecek olan bu dönemde ise, DNF Duel ve Melvor Idle oyunları ücretsiz olmuştu. Epic Games Store'un üçüncü gizemli oyunu ise, 235 TL'ye satılan Art of Rally olacak.
Art of Rally, Funselektor Labs Inc tarafından geliştirilen bir 2.5D yarış oyunu. İlk olarak 2020 yılında yayınlanan ve sanat tarzı ile öne çıkan bu yapım, oyuncuları 60'lardan 80'lere, Grup B, Grup S ve Grup A'ya kadar uzanan uzun bir ralli macerasına çağırıyor. Üstelik sıralama listeleri üzerinden rakiplerinizle de yarışabiliyorsunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.