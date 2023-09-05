Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki halihazırda erişime açılan oyunlar arasında Cave Story+ yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te 7 Eylül'den itibaren ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Spelldrifter

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında Spelldrifter yer alıyor. Free Range Games tarafından geliştirilen ve 2019'da yayınlanan yapımın bir strateji ve rol yapma oyunu duğunu belirtelim. Dolayısıyla RPG severlerin kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 14 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca Spelldrifter'a ek olarak Cave Story+'ın da 7 Eylül'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:

31 Ağustos - 7 Eylül

7 Eylül - 14 Eylül

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Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor!