Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Spelldrifter
- Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:
- 31 Ağustos - 7 Eylül
- Cave Story+
- 7 Eylül - 14 Eylül
- Spelldrifter
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi: Spelldrifter
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında Spelldrifter yer alıyor. Free Range Games tarafından geliştirilen ve 2019'da yayınlanan yapımın bir strateji ve rol yapma oyunu duğunu belirtelim. Dolayısıyla RPG severlerin kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 14 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca Spelldrifter'a ek olarak Cave Story+'ın da 7 Eylül'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım.
Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:
31 Ağustos - 7 Eylül
Cave Story+
7 Eylül - 14 Eylül
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.