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    Anlık Bildirim

    Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Strateji ve RPG temalı Spelldrifter, 7 Eylül'den 14 Eylül'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
    Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki halihazırda erişime açılan oyunlar arasında Cave Story+ yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te 7 Eylül'den itibaren ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Spelldrifter

    Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında Spelldrifter yer alıyor.  Free Range Games tarafından geliştirilen ve 2019'da yayınlanan yapımın bir strateji ve rol yapma oyunu duğunu belirtelim. Dolayısıyla RPG severlerin kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 14 Eylül'den önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca Spelldrifter'a ek olarak Cave Story+'ın da 7 Eylül'e kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım.

    Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:

    31 Ağustos - 7 Eylül

    Cave Story+

    7 Eylül - 14 Eylül

    Spelldrifter

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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