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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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İki Farklı Oyun Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, Just Die Already ve Paradigm. Oyunların Steam'deki toplam değeri 62 TL. Hediyeyi 5 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Terraforming Mars. Onu da 5 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunların görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games bu hafta iki farklı oyun hediye ediyor