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    Anlık Bildirim

    Epic Games bu hafta iki farklı oyun hediye ediyor

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te Just Die Already ve Paradigm ücretsiz olarak sunuluyor.                        
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    Epic Games bu hafta iki farklı oyun hediye ediyor
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    İki Farklı Oyun Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, Just Die Already ve Paradigm. Oyunların Steam'deki toplam değeri 62 TL. Hediyeyi 5 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Terraforming Mars. Onu da 5 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunların görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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