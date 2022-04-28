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    Lost Ark ve 13 yeni oyun GeForce Now'a eklendi: 2.0.40 güncellemesi geliyor

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 14 oyun eklenecek. Oyunlar arasında en çok dikkat çeken yapım Lost Ark.
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    Lost Ark ve 13 yeni oyun GeForce Now'a geliyor
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    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 14 yeni oyun eklenecek. Oyunlardan birisi ise yine bir hayli sevindirici.

    Bu hafta eklenen oyunlara baktığıızda Lost Ark'ın en çok dikkat çeken yapım olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca GeForce NOW üyeleri, bir dizi yeni özellik içeren 2.0.40 güncellemesiyle oyun deneyimlerini daha da yükseltilmiş bir şekilde yaşayacaklar. M1 tabanlı MacBook'lara, iMac'lere ve Mac Mini'lere, güncelleme daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı uygulama başlatma süreleri sağlayacak. Mac oyuncuları, geçen hafta eklenen God of War gibi en sevilen oyunları, cihazı fişe takmadan daha uzun süre oynayabilecekler.

    Ayrıca, daha fazla bilgi içeren yeni ve geliştirilmiş bir streaming istatistikleri ekranı da eklendi. Dikkate değer eklemelerden biri de mevcut akış FPS'sine (kare hızlarını işleme) katılan oyun FPS'si oldu. (Akış kare hızları) GFN üyeleri, oyunlar menüsünün alt kısmına eklenen Tür (Genre) satırı ile uygulamada oynayacakları yeni oyunları daha kolay keşfedebilirler. Kullanışlı sıralama seçenekleri, içinde mevcut olan tüm oyunları görme, belirli bölgelere ve cihaz türüne göre sıralama, birden çok filtre ile listeyi daraltma özellikleri de sağlıyor.

    Bu Hafta Eklenen Oyunlar

    • Dune: Spice Wars (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Holomento (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Prehistoric Kingdom ( Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm) 
    • Romans: Age of Caesar (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Sea of Craft (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Trigon: Space Story (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (Steam’de Yeni Sürüm)
    • Conan Exiles (Epic Games Store)
    • Crawl (Steam)
    • Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)
    • Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)
    • Jupiter Hell (Steam)
    • Lost Ark (Steam)
    • SOL CRESTA (Steam)
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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