Lost Ark ve 13 yeni oyun GeForce Now'a eklendi: 2.0.40 güncellemesi geliyor

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 14 yeni oyun eklenecek. Oyunlardan birisi ise yine bir hayli sevindirici.

Bu hafta eklenen oyunlara baktığıızda Lost Ark'ın en çok dikkat çeken yapım olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca GeForce NOW üyeleri, bir dizi yeni özellik içeren 2.0.40 güncellemesiyle oyun deneyimlerini daha da yükseltilmiş bir şekilde yaşayacaklar. M1 tabanlı MacBook'lara, iMac'lere ve Mac Mini'lere, güncelleme daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı uygulama başlatma süreleri sağlayacak. Mac oyuncuları, geçen hafta eklenen God of War gibi en sevilen oyunları, cihazı fişe takmadan daha uzun süre oynayabilecekler.

Ayrıca, daha fazla bilgi içeren yeni ve geliştirilmiş bir streaming istatistikleri ekranı da eklendi. Dikkate değer eklemelerden biri de mevcut akış FPS'sine (kare hızlarını işleme) katılan oyun FPS'si oldu. (Akış kare hızları) GFN üyeleri, oyunlar menüsünün alt kısmına eklenen Tür (Genre) satırı ile uygulamada oynayacakları yeni oyunları daha kolay keşfedebilirler. Kullanışlı sıralama seçenekleri, içinde mevcut olan tüm oyunları görme, belirli bölgelere ve cihaz türüne göre sıralama, birden çok filtre ile listeyi daraltma özellikleri de sağlıyor.

Bu Hafta Eklenen Oyunlar

Lost Ark ve 13 yeni oyun GeForce Now'a geliyor