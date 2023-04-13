Epic Games Store'da bu hafta 320 TL değerinde iki oyun ücretsiz

Epic Games Store’da bu hafta MORDHAU ve Second Extinction oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. MORDHAU oyunu Steam’de 280 TL’ye Second Extinction oyunu ise 40 TL’ye satılıyor.
Bu iki oyunu 20 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca geçen hafta başlayan Bahar İndirimi kampanyası da aynı tarihte sona erecek.
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