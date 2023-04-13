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    Epic Games Store'da bu hafta 320 TL değerinde iki oyun ücretsiz

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor. Bu hafta hediye edilen iki oyun Steam'de toplam 320 TL'ye satılıyor. Epic Games'in ücretsiz oyunları neler?              
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    Epic Games Store'da bu hafta 320 TL değerinde iki oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Geçen hafta Dying Light’ı ücretsiz olarak dağıtarak beğeni toplayan Epic Games Store, bu hafta toplam 320 TL değerinde iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunları neler?

    Epic Games Store’da bu hafta MORDHAU ve Second Extinction oyunları ücretsiz olarak sunuluyor. MORDHAU oyunu Steam’de 280 TL’ye Second Extinction oyunu ise 40 TL’ye satılıyor.

    Bu iki oyunu 20 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca geçen hafta başlayan Bahar İndirimi kampanyası da aynı tarihte sona erecek.

    Epic Games Store Ücretsiz Oyunları

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    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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