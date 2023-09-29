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    Anlık Bildirim

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 914 TL değerinde

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizleri Model Builder ve Soulstice, 5 Ekim'e kadar Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games, bu hafta iki oyun hediye ediyor! 914 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 5 Ekim'e kadar 914 TL değerinde iki oyun hediye ediyor.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Model Builder ve Soulstice

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Model Builder ve Soulstice olacak. Bu oyunlar arasından Model Builder, tek oyunculu ve simülasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda model robot, el feneri ve otomobil gibi aletleri inşa ediyorsunuz. Soulstice içinse aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Fantastik bir dünyada geçen oyunda, iki kız kardeşin hikayesi ve aksiyon dolu mekanikler sunuluyor. Her iki oyunun toplam değeri ise 914 TL.

    Model Builder ve Soulstice, 5 Ekim saat 18.00'e kadarEpic Games Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    29 Eylül - 5 Ekim

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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