Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 914 TL değerinde

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Model Builder ve Soulstice
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 29 Eylül - 5 Ekim
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Model Builder ve Soulstice
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Model Builder ve Soulstice olacak. Bu oyunlar arasından Model Builder, tek oyunculu ve simülasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda model robot, el feneri ve otomobil gibi aletleri inşa ediyorsunuz. Soulstice içinse aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Fantastik bir dünyada geçen oyunda, iki kız kardeşin hikayesi ve aksiyon dolu mekanikler sunuluyor. Her iki oyunun toplam değeri ise 914 TL.
Model Builder ve Soulstice, 5 Ekim saat 18.00'e kadarEpic Games Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
29 Eylül - 5 EkimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.