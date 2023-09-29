Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Epic Games Store, rakibi Steam'e karşı her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 5 Ekim'e kadar 914 TL değerinde iki oyun hediye ediyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Model Builder ve Soulstice

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Model Builder ve Soulstice olacak. Bu oyunlar arasından Model Builder, tek oyunculu ve simülasyon temalı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda model robot, el feneri ve otomobil gibi aletleri inşa ediyorsunuz. Soulstice içinse aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Fantastik bir dünyada geçen oyunda, iki kız kardeşin hikayesi ve aksiyon dolu mekanikler sunuluyor. Her iki oyunun toplam değeri ise 914 TL.

Amazon Prime Gaming Ekim 2023 oyunları! 1.250TL değerinde 6 oyun 2 sa. önce eklendi

Model Builder ve Soulstice, 5 Ekim saat 18.00'e kadarEpic Games Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

29 Eylül - 5 Ekim

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games, bu hafta iki oyun hediye ediyor! 914 TL değerinde