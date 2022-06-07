Epic Games CEO’sundan Fortnite Token açıklaması

Video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, sahte Fortnite Token hakkında bir uyarı yaptı. Tim Sweeney, söz konusu token hakkında yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Epic Games’in battle royale türündeki oyunu Fornite, tüm dünyada oldukça popüler. Ancak, dikkatli olunması gereken durumlar var. Epic Games CEO’su Tim Sweeney “Fortnite” isimli yetkisiz kripto para birimi ile ilgili olarak uyarıda bulundu.
Tim Sweeney resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Fortnite diye bir kripto para birimi yok. Bunu teşvik eden Twitter hesapları dolandırıcıdır. Epic’in avukatları devrede. Ayrıca, bu tür şeyleri mümkün kılan kripto para piyasalarını kınıyorum”
Tim Sweeney ayrıca @fortnite_token Twitter hesabına atıfta bulunarak “Bu hesap dolandırıcılık yapıyor”, dedi. Bunun yanında Fortnite Token’ın arkasındaki Twitter hesabı ise bunun bir dolandırıcılık işi olmadığı şu şekilde vurguladı:
“Bu, arkasında belirli bir sahibi veya şirket yapısı olmayan veya bir CEO’nun geleceğine karar vermediği, adil bir lansman, topluluk odaklı, Fortnite oyun hayranları tarafından oluşturulan bir kripto para birimi projesidir”
Son olarak belirtmek gerekirse Sweeney, kişilerin Fortnite adını ve görsellerini izinsiz şekilde kullanamayacaklarını da ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.