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Video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, sahte Fortnite Token hakkında bir uyarı yaptı. Tim Sweeney, söz konusu token hakkında yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Epic Games’in battle royale türündeki oyunu Fornite, tüm dünyada oldukça popüler. Ancak, dikkatli olunması gereken durumlar var. Epic Games CEO’su Tim Sweeney “Fortnite” isimli yetkisiz kripto para birimi ile ilgili olarak uyarıda bulundu.

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Tim Sweeney resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Fortnite diye bir kripto para birimi yok. Bunu teşvik eden Twitter hesapları dolandırıcıdır. Epic’in avukatları devrede. Ayrıca, bu tür şeyleri mümkün kılan kripto para piyasalarını kınıyorum”

Tim Sweeney ayrıca @fortnite_token Twitter hesabına atıfta bulunarak “Bu hesap dolandırıcılık yapıyor”, dedi. Bunun yanında Fortnite Token’ın arkasındaki Twitter hesabı ise bunun bir dolandırıcılık işi olmadığı şu şekilde vurguladı:

“Bu, arkasında belirli bir sahibi veya şirket yapısı olmayan veya bir CEO’nun geleceğine karar vermediği, adil bir lansman, topluluk odaklı, Fortnite oyun hayranları tarafından oluşturulan bir kripto para birimi projesidir”

Son olarak belirtmek gerekirse Sweeney, kişilerin Fortnite adını ve görsellerini izinsiz şekilde kullanamayacaklarını da ekledi.

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Epic Games CEO’sundan Fortnite Token açıklaması