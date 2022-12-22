Epic Games tam 270 TL’lik Fallout serisini hediye ediyor

Epic Games mağazasında sevindiren hediye
23 Aralık saat 18.59’a kadar geçerli olacak kampanyada kullanıcılar Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını kütüphanelerine ekleyebilecekler.
Oyuncuları 25 yıl öncesine yani serinin ilk başladığı güne götürecek olan Epic Games hediyesi, nostalji yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif olacaktır. Oyunlar 1997-2001 yılları arasında piyasaya sürülmüştü.
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
Fallout Tactics: Brotherhood of SteelBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d