Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games tam 270 TL’lik Fallout serisini hediye ediyor

    Epic Games mağazasında yarın akşama kadar Fallout, Fallout 2 ve Fallout Tactics yapımları hediye olarak veriliyor. Nostalji yaşamak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. 
    2
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Epic Games mağazası ilk günlerde bir sönük kalan hediye oyun kampanyasında yavaş yavaş vites arttırmaya başladı. Bugün oyuncuları mutlu edecek Fallout serisinin 3 farklı oyunu hediye ediliyor.

    Epic Games mağazasında sevindiren hediye

    23 Aralık saat 18.59’a kadar geçerli olacak kampanyada kullanıcılar Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel oyunlarını kütüphanelerine ekleyebilecekler.

    Oyuncuları 25 yıl öncesine yani serinin ilk başladığı güne götürecek olan Epic Games hediyesi, nostalji yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif olacaktır. Oyunlar 1997-2001 yılları arasında piyasaya sürülmüştü.

    Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

    Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

    Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 12 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız