Epic Games mağazasında 179TL’lik oyun ücretsiz

Epic Games mağazasında Wolfenstein: New Order
Bugün saat 18.59’a kadar geçerli olacak kampanyada döneminin en beğenilen yapımları arasında yer alan Wolfenstein: New Order hediye ediliyor. Kullanıcılar bu saate kadar kütüphanelerine ekledikleri takdirde süresi olarak oyuna sahip olacaklar.
2014 yılında piyasaya çıkan aksiyon-macera FPS oyunu Wolfenstein: New Order, alternatif bir evrende geçiyor. Nazilerin 2. Dünya Savaşı’nı kazandığı 1960’lı yıllarda savaş gazisi William “B.J. Blozkowicz, küçük bir ekip ile Nazilerin Avrupa’daki en korunaklı tesisine sızmaya çalışıyor. Oyun Steam mağazasında 179TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...