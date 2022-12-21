Epic Games mağazasında 179TL’lik oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Yılbaşı’na kadar günlük hediye oyun kampanyasını başlatan Epic Games mağazasında zaman zaman dişe dokunur yapımlar göze çarpıyor. Bugün itibariyle önemli bir yapım ücretsiz hale getirildi.

Epic Games mağazasında Wolfenstein: New Order

Bugün saat 18.59’a kadar geçerli olacak kampanyada döneminin en beğenilen yapımları arasında yer alan Wolfenstein: New Order hediye ediliyor. Kullanıcılar bu saate kadar kütüphanelerine ekledikleri takdirde süresi olarak oyuna sahip olacaklar.

Epic Games günün hediyesi belli oldu 2 gün önce eklendi

2014 yılında piyasaya çıkan aksiyon-macera FPS oyunu Wolfenstein: New Order, alternatif bir evrende geçiyor. Nazilerin 2. Dünya Savaşı’nı kazandığı 1960’lı yıllarda savaş gazisi William “B.J. Blozkowicz, küçük bir ekip ile Nazilerin Avrupa’daki en korunaklı tesisine sızmaya çalışıyor. Oyun Steam mağazasında 179TL olarak satılıyor.

Wolfenstein: New Order

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Wolfenstein: New Order bugün Epic Games mağazasında hediye