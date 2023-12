GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun hizmetleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now hizmetinin ise sürekli olarak güncellendiğini görüyoruz. Son olarak Nvidia, GeForce NOW (GAME+) platformuna eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu oyunlar arasında Game Pass'te yer alan bazı oyunlar da bulunuyor

GeForce NOW kütüphanesine 17 yeni oyun ekleniyor

Kaçıranlar için ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now,uzaktaki bir bilgisayara bağlanılarak sistem üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan bir hizmet. Dolayısıyla zayıf sistemlere sahip ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar için yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu noktada bulut platformunun oyun kütüphanesi de sürekli olarak yenileniyor.

Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 17 yeni yapım bulunuyor. Üstelik bu oyunların neredeyse yarısı Xbox Game Pass sistemine ait. Böylelikle Ori and the Will of the Wisps, Spirittea, World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm, Dungeons 4, Farming Simulator 22, Hollow Knight artık GeForce Now'da oynanabilir olacak. Platforma eklenecek diğer tüm oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 TL ve 2.880 TL.

GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunlar

World War Z: Aftermath (PC Game Pass, 5 Aralık)

Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft, 7 Aralık)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (Steam, 7 Aralık)

The Day Before (Steam, 7 Aralık)

Goat Simulator 3 (PC Game Pass, 7 Aralık)

LEGO Fortnite (Epic Games Store, 7 Aralık)

Against the Storm (Game Pass, 7 Aralık)

Rocket Racing (Epic Games Store, 8 Aralık)

Fortnite Festival (Epic Games Store, 9 Aralık)

Agatha Christie - Murder on the Orient Express (Steam)

BEAST (Steam)

Dungeons 4 (Game Pass)

Farming Simulator 22 (Game Pass)

Hollow Knight (Game Pass)

Ori and the Will of the Wisps (Game Pass)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam)

Spirittea (Game Pass)

