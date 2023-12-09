GeForce Now'a yeni Game Pass oyunları ekleniyor

- GeForce NOW kütüphanesine 17 yeni oyun ekleniyor
- GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunlar
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GeForce NOW kütüphanesine 17 yeni oyun ekleniyor
Kaçıranlar için ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan GeForce Now,uzaktaki bir bilgisayara bağlanılarak sistem üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan bir hizmet. Dolayısıyla zayıf sistemlere sahip ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar için yepyeni bir deneyim sunuyor. Bu noktada bulut platformunun oyun kütüphanesi de sürekli olarak yenileniyor.
Nvidia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, bu hafta Geforce Now kütüphanesine eklenecek 17 yeni yapım bulunuyor. Üstelik bu oyunların neredeyse yarısı Xbox Game Pass sistemine ait. Böylelikle Ori and the Will of the Wisps, Spirittea, World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm, Dungeons 4, Farming Simulator 22, Hollow Knight artık GeForce Now'da oynanabilir olacak. Platforma eklenecek diğer tüm oyunlara ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 1500’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 aylık, 6 aylık ve 12 Aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 TL ve 2.880 TL.
GeForce NOW kütüphanesine eklenecek oyunlar
- World War Z: Aftermath (PC Game Pass, 5 Aralık)
- Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft, 7 Aralık)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (Steam, 7 Aralık)
- The Day Before (Steam, 7 Aralık)
- Goat Simulator 3 (PC Game Pass, 7 Aralık)
- LEGO Fortnite (Epic Games Store, 7 Aralık)
- Against the Storm (Game Pass, 7 Aralık)
- Rocket Racing (Epic Games Store, 8 Aralık)
- Fortnite Festival (Epic Games Store, 9 Aralık)
- Agatha Christie - Murder on the Orient Express (Steam)
- BEAST (Steam)
- Dungeons 4 (Game Pass)
- Farming Simulator 22 (Game Pass)
- Hollow Knight (Game Pass)
- Ori and the Will of the Wisps (Game Pass)
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam)
- Spirittea (Game Pass)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.