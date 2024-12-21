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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in dördüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 21-22 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin dördüncü gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'in 4. ücretsiz oyunu erişime açıldı! 21-22 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 21-22 Aralık hediyesi erişime açıldı. 

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: TerraTech

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu TerraTech oldu. Açık dünya hayatta kalma oyununda farklı gezegenlerin kaynaklarını elde ederek büyümeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda düşmanlardan korunmak için savaşıp savunma sisteminizi kurmanız ve araçlarınızı gelişmeniz gerekiyor. Steam'de 6,24 dolara satılan oyun 18.400 fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 22 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

    Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    TerraTech

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    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

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    ermes_unuy 50 dakika önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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