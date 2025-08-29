Mafia: The Old Country için büyük güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Mafia: The Old Country'nin önceki güncellemesi, PC oyuncuları için yayınlanmıştı ve çoğunlukla oyunun sinematikleriyle ilgiliydi. Düzeltme, varsayılan ara sahne FPS’ini 30 FPS yerine sınırsız olarak ayarlayarak, genel performansı tercih eden oyuncular için ara sahneden oynanışa daha akıcı geçişler sağladı. Mafia: The Old Country'nin çıkışı, özellikle de piyasaya sürüldüğü sırada hatalarla boğuşan önceki ana seri Mafia 3 ile karşılaştırıldığında oldukça akıcı olsa da, The Old Country'de Hangar 13'ün düzeltmeye çalıştığı birkaç ufak sorun mevcut.

Mafia: The Old Country için şimdiye kadarki en büyük güncelleme

Resmi Mafia hesabı, X’te Mafia: The Old Country'nin şimdiye kadarki en büyük güncellemesini duyurdu. Güncelleme, tüm platformlarda yayınlandı. Bu yeni güncelleme, oyuncuların Mafia: The Old Country hikâyesinde sıklıkla birlikte dolaştığı Luca, Cesare ve diğer karakterlerin bir alanda ilerlemek için gereken doğru eylemleri gerçekleştirmemesi nedeniyle ilerlemenin engellenmesi sorununu gideriyor. Güncelleme ayrıca, oyuncuların belirli bir düşmanı alt etmelerini isteyen üçüncü bölümdeki bir hedefi de değiştiriyor; oyuncular artık bunu yapmak zorunda kalmadan bölümde ilerleyebiliyor. Güncelleme kapsamında düşmanların yol izleme ve tepki süreleri de iyileştirildi; bu da gizli kalmayı seven oyuncular için iyi bir haber.

Mafia: The Old Country'nin görselleri, kullanıcı arayüzü, sesleri ve karakter animasyonlarında da çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Hangar 13, oyunun Xbox, PlayStation ve PC'deki kararlılığını artırdığını, böylece oyuncuların daha az çökme sorunu yaşayacağını belirtiyor; bu da PC oyuncuları için büyük bir sorundu. Steam oyuncuları ayrıca, daha önce oyun ortasında rastgele kapanma sorunlarına neden olan DLSS Çerçeve Üretimi için de bir düzeltme alıyor.

Oynanış tarafındaki düzeltmeler, iyileştirmeler

Luca, Cesare ve diğer karakterlerin gerekli eylemleri gerçekleştirmemesi sonucunda ilerlemenin engellenmesi sorunu giderildi

Üçüncü bölümdeki hedefi tamamlamak için belirli bir muhafızı etkisiz hale getirme zorunluluğu kaldırıldı

İstenmeyen yerlerdeki görünmez çarpışmalarla ilgili durum çözüldü

Eksik veya yanlış yerleştirilmiş muharebe siperlerleriyle ilgili durum çözüldü

Düşman yapay zekasının tepki zamanlaması, rotası ve davranışında genel iyileştirmeler

NPC'lerin rotası, animasyonu ve davranışında genel iyileştirmeler

Görsel iyileştirmeler, düzeltilen sorunlar

Upscaling kullanılırken belirli sinematiklerde bildirilen gölgelenme sorunları giderildi

Ultra geniş ekranlardaki sinematiklerde görsel iyileştirmeler

Bazen titreme görülebilen çeşitli sinematiklerde saç fiziği iyileştirildi

Çeşitli sinematik aydınlatma, görsel efektler, patlama ve kırpmada görsel iyileştirmeler

Kullanıcı arayüzünde giderilen sorunlar

Yeni hikayeyi ilk kez tamamladıktan sonra başlatırken Ana Menü arka planının ilk durumuna dönmesine neden olan bir sorun giderildi

Bağlamsal HUD işlevselliğinde iyileştirme

Oyun genelinde tüm dillerde bildirilen birkaç eksik altyazı durumu giderildi

Düzeltilen ses sorunları

Oyun süresince sesin (müzik/ortam/seslendirme) oynatılmadığı bildirilen birkaç sorun giderildi

Oyun genelinde uyumsuz ses ve altyazı durumu giderildi

Animasyonlarda düzeltilen hatalar

Patlama ve diğer animasyon sorunları giderildi

Enzo veya NPC'lerin animasyon durumlarında takılı kaldığı bildirilen birkaç sorun giderildi

Konuşmalar sırasında yanlış animasyonların oynatıldığı bildirilen birkaç sorun giderildi

Yerelleştirme

Tekrarlanan kelimeler içeren "Protection Agreement" notu düzeltildi

Tüm dillerde bildirilen tutarsız çeviriler düzeltildi

Platforma özel

PlayStation 5'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri

Xbox Series X'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri

Xbox Series S'te oynarken çeşitli görsel ve kararlılık iyileştirmeleri

DLSS Kare Oluşturma özelliğinin oyun sırasında rastgele çalışmayı durdurmasına ve oyunun yeniden başlatılmasını gerektirmesine neden olan bildirilen bir sorun düzeltildi

PC sürümünde çeşitli kararlılık ve performans iyileştirmeleri

