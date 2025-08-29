Mafia: The Old Country için büyük güncelleme yayınlandı

Mafia: The Old Country için şimdiye kadarki en büyük güncelleme
Resmi Mafia hesabı, X’te Mafia: The Old Country'nin şimdiye kadarki en büyük güncellemesini duyurdu. Güncelleme, tüm platformlarda yayınlandı. Bu yeni güncelleme, oyuncuların Mafia: The Old Country hikâyesinde sıklıkla birlikte dolaştığı Luca, Cesare ve diğer karakterlerin bir alanda ilerlemek için gereken doğru eylemleri gerçekleştirmemesi nedeniyle ilerlemenin engellenmesi sorununu gideriyor. Güncelleme ayrıca, oyuncuların belirli bir düşmanı alt etmelerini isteyen üçüncü bölümdeki bir hedefi de değiştiriyor; oyuncular artık bunu yapmak zorunda kalmadan bölümde ilerleyebiliyor. Güncelleme kapsamında düşmanların yol izleme ve tepki süreleri de iyileştirildi; bu da gizli kalmayı seven oyuncular için iyi bir haber.
Mafia: The Old Country'nin görselleri, kullanıcı arayüzü, sesleri ve karakter animasyonlarında da çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Hangar 13, oyunun Xbox, PlayStation ve PC'deki kararlılığını artırdığını, böylece oyuncuların daha az çökme sorunu yaşayacağını belirtiyor; bu da PC oyuncuları için büyük bir sorundu. Steam oyuncuları ayrıca, daha önce oyun ortasında rastgele kapanma sorunlarına neden olan DLSS Çerçeve Üretimi için de bir düzeltme alıyor.
Oynanış tarafındaki düzeltmeler, iyileştirmeler
- Luca, Cesare ve diğer karakterlerin gerekli eylemleri gerçekleştirmemesi sonucunda ilerlemenin engellenmesi sorunu giderildi
- Üçüncü bölümdeki hedefi tamamlamak için belirli bir muhafızı etkisiz hale getirme zorunluluğu kaldırıldı
- İstenmeyen yerlerdeki görünmez çarpışmalarla ilgili durum çözüldü
- Eksik veya yanlış yerleştirilmiş muharebe siperlerleriyle ilgili durum çözüldü
- Düşman yapay zekasının tepki zamanlaması, rotası ve davranışında genel iyileştirmeler
- NPC'lerin rotası, animasyonu ve davranışında genel iyileştirmeler
Görsel iyileştirmeler, düzeltilen sorunlar
- Upscaling kullanılırken belirli sinematiklerde bildirilen gölgelenme sorunları giderildi
- Ultra geniş ekranlardaki sinematiklerde görsel iyileştirmeler
- Bazen titreme görülebilen çeşitli sinematiklerde saç fiziği iyileştirildi
- Çeşitli sinematik aydınlatma, görsel efektler, patlama ve kırpmada görsel iyileştirmeler
Kullanıcı arayüzünde giderilen sorunlar
- Yeni hikayeyi ilk kez tamamladıktan sonra başlatırken Ana Menü arka planının ilk durumuna dönmesine neden olan bir sorun giderildi
- Bağlamsal HUD işlevselliğinde iyileştirme
- Oyun genelinde tüm dillerde bildirilen birkaç eksik altyazı durumu giderildi
Düzeltilen ses sorunları
- Oyun süresince sesin (müzik/ortam/seslendirme) oynatılmadığı bildirilen birkaç sorun giderildi
- Oyun genelinde uyumsuz ses ve altyazı durumu giderildi
Animasyonlarda düzeltilen hatalar
- Patlama ve diğer animasyon sorunları giderildi
- Enzo veya NPC'lerin animasyon durumlarında takılı kaldığı bildirilen birkaç sorun giderildi
- Konuşmalar sırasında yanlış animasyonların oynatıldığı bildirilen birkaç sorun giderildi
Yerelleştirme
-
Tekrarlanan kelimeler içeren "Protection Agreement" notu düzeltildi
-
Tüm dillerde bildirilen tutarsız çeviriler düzeltildi
Platforma özel
- PlayStation 5'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri
- Xbox Series X'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri
- Xbox Series S'te oynarken çeşitli görsel ve kararlılık iyileştirmeleri
- DLSS Kare Oluşturma özelliğinin oyun sırasında rastgele çalışmayı durdurmasına ve oyunun yeniden başlatılmasını gerektirmesine neden olan bildirilen bir sorun düzeltildi
- PC sürümünde çeşitli kararlılık ve performans iyileştirmeleri