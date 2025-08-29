Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mafia: The Old Country için büyük güncelleme yayınlandı

    Geliştirici Hangar 13, Mafia: The Old Country için genel kararlılığı iyileştirmeye ve NPC kaynaklı hataları gidermeye odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı.   

    Mafia: The Old Country büyük güncelleme Tam Boyutta Gör
    Mafia: The Old Country'nin önceki güncellemesi, PC oyuncuları için yayınlanmıştı ve çoğunlukla oyunun sinematikleriyle ilgiliydi. Düzeltme, varsayılan ara sahne FPS’ini 30 FPS yerine sınırsız olarak ayarlayarak, genel performansı tercih eden oyuncular için ara sahneden oynanışa daha akıcı geçişler sağladı. Mafia: The Old Country'nin çıkışı, özellikle de piyasaya sürüldüğü sırada hatalarla boğuşan önceki ana seri Mafia 3 ile karşılaştırıldığında oldukça akıcı olsa da, The Old Country'de Hangar 13'ün düzeltmeye çalıştığı birkaç ufak sorun mevcut.

    Mafia: The Old Country için şimdiye kadarki en büyük güncelleme

    Resmi Mafia hesabı, X’te Mafia: The Old Country'nin şimdiye kadarki en büyük güncellemesini duyurdu. Güncelleme, tüm platformlarda yayınlandı. Bu yeni güncelleme, oyuncuların Mafia: The Old Country hikâyesinde sıklıkla birlikte dolaştığı Luca, Cesare ve diğer karakterlerin bir alanda ilerlemek için gereken doğru eylemleri gerçekleştirmemesi nedeniyle ilerlemenin engellenmesi sorununu gideriyor. Güncelleme ayrıca, oyuncuların belirli bir düşmanı alt etmelerini isteyen üçüncü bölümdeki bir hedefi de değiştiriyor; oyuncular artık bunu yapmak zorunda kalmadan bölümde ilerleyebiliyor. Güncelleme kapsamında düşmanların yol izleme ve tepki süreleri de iyileştirildi; bu da gizli kalmayı seven oyuncular için iyi bir haber.

    Mafia: The Old Country'nin görselleri, kullanıcı arayüzü, sesleri ve karakter animasyonlarında da çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Hangar 13, oyunun Xbox, PlayStation ve PC'deki kararlılığını artırdığını, böylece oyuncuların daha az çökme sorunu yaşayacağını belirtiyor; bu da PC oyuncuları için büyük bir sorundu. Steam oyuncuları ayrıca, daha önce oyun ortasında rastgele kapanma sorunlarına neden olan DLSS Çerçeve Üretimi için de bir düzeltme alıyor.

    Oynanış tarafındaki düzeltmeler, iyileştirmeler

    • Luca, Cesare ve diğer karakterlerin gerekli eylemleri gerçekleştirmemesi sonucunda ilerlemenin engellenmesi sorunu giderildi
    • Üçüncü bölümdeki hedefi tamamlamak için belirli bir muhafızı etkisiz hale getirme zorunluluğu kaldırıldı
    • İstenmeyen yerlerdeki görünmez çarpışmalarla ilgili durum çözüldü
    • Eksik veya yanlış yerleştirilmiş muharebe siperlerleriyle ilgili durum çözüldü
    • Düşman yapay zekasının tepki zamanlaması, rotası ve davranışında genel iyileştirmeler
    • NPC'lerin rotası, animasyonu ve davranışında genel iyileştirmeler

    Görsel iyileştirmeler, düzeltilen sorunlar

    • Upscaling kullanılırken belirli sinematiklerde bildirilen gölgelenme sorunları giderildi
    • Ultra geniş ekranlardaki sinematiklerde görsel iyileştirmeler
    • Bazen titreme görülebilen çeşitli sinematiklerde saç fiziği iyileştirildi
    • Çeşitli sinematik aydınlatma, görsel efektler, patlama ve kırpmada görsel iyileştirmeler

    Kullanıcı arayüzünde giderilen sorunlar

    • Yeni hikayeyi ilk kez tamamladıktan sonra başlatırken Ana Menü arka planının ilk durumuna dönmesine neden olan bir sorun giderildi
    • Bağlamsal HUD işlevselliğinde iyileştirme
    • Oyun genelinde tüm dillerde bildirilen birkaç eksik altyazı durumu giderildi

    Düzeltilen ses sorunları

    • Oyun süresince sesin (müzik/ortam/seslendirme) oynatılmadığı bildirilen birkaç sorun giderildi
    • Oyun genelinde uyumsuz ses ve altyazı durumu giderildi

    Animasyonlarda düzeltilen hatalar

    • Patlama ve diğer animasyon sorunları giderildi
    • Enzo veya NPC'lerin animasyon durumlarında takılı kaldığı bildirilen birkaç sorun giderildi
    • Konuşmalar sırasında yanlış animasyonların oynatıldığı bildirilen birkaç sorun giderildi

    Yerelleştirme

    • Tekrarlanan kelimeler içeren "Protection Agreement" notu düzeltildi

    • Tüm dillerde bildirilen tutarsız çeviriler düzeltildi

    Platforma özel

    • PlayStation 5'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri
    • Xbox Series X'te oynarken çeşitli kararlılık iyileştirmeleri
    • Xbox Series S'te oynarken çeşitli görsel ve kararlılık iyileştirmeleri
    • DLSS Kare Oluşturma özelliğinin oyun sırasında rastgele çalışmayı durdurmasına ve oyunun yeniden başlatılmasını gerektirmesine neden olan bildirilen bir sorun düzeltildi
    • PC sürümünde çeşitli kararlılık ve performans iyileştirmeleri

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ipad etkin değil itunes'a bağlanın words of wonders kaç bölüm dikkat eksikliği ilaçları kullananlar yorumları biyokimya tus puanları askerde telefon yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum