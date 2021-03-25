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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz dağıtacağı oyun erişime açıldı. 25 TL değerindeki bağımsız aksiyon oyunu Creature in the Well'i hemen şimdi indirebilirsiniz.
    25 Mart 2021, 19:29 (42 dk.)
    557
    204
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    3

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da 25 TL değerinde olan Creature in the Well oyunu ücretsiz oldu. Oyunu önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Creature in the Well oyununu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 1 Nisan 18.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Bir sonraki haftanın oyunu da belli oldu: Tales of the Neon Sea.

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    Tanıtım yazısı:

    Hakkında

    Creature in the Well, tepeden bakılan, pinball'dan esinlenilen bir hack-and-slash dungeon crawler oyunudur. Kalan son BOT-C birimi olarak, çaresiz bir Yaratığın musallat olduğu antik bir tesise tekrar güç vermek için bir çöl dağının derinliklerine ilerle. Serap şehrini ölümcül bir kum fırtınasından kurtarmak için güçlü ekipmanlar bul ve onları yükselt.

    Ana Özellikler:

    • Kılıçlarla pinball: Enerji küreleri yükle, ardından sabit düzenekleri etkinleştirip kum fırtınasını durdurmak için küreleri zıplat ve sektir.

    • Yaratığı Yen: Yaratık tarafından hazırlanan bir sürü mücadeleden kurtul ve kapsamlı, beceri gerektiren savaşlarda onunla yüzleş.

    • Dungeon-crawler: Her biri eşsiz oyun temaları, kilidi açılabilecek ögeler ve ortaya çıkarılacak sırlarla dolu, elle hazırlanmış sekiz zindanın kilidini açarak dağın derinliklerine dal.

    • 20'nin üzerinde eşsiz öge: Oynama biçimini değiştiren yükseltilebilir silahlar ve kıyafetlerle oynama tarzını özelleştir.



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