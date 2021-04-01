Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

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Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun cyberpunk temalı point and click türündeki Tales of the Neon Sea. Oyunun değeri 27 TL. Şu andan itibaren 8 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 18.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise 3 out of 10: Season Two. Bu oyunu da 8 Nisan 18.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Sürükleyici Anlatım

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Olayı parça parça çözmek için cinayet mahallini araştır, delilleri incele ve çıkarım yapma güçlerini kullan. Sis perdesi ortadan kalktığında gerçeği mi göreceksin, yoksa daha büyük bir sırrı mı açığa çıkaracaksın?

Klasik Piksel Sanatı ve Ayrıntılı Çevre Tasarımı

Şaşırtıcı derecede ayrıntılı retro piksel sanatı, modern atmosferik ışıklandırma ve muhteşem görsel efektler bu eşsiz siberpunk dünyasını canlandırıyor. Çağrışım yapan müzik ve ses tasarımı her adımda belirsizlik ve gizem katmanları oluşturuyor.

Birden Çok Başarı ve Toplanabilir Unsurlar

Zengin ve ayrıntılı bir arka plan hikâyesini keşfederken eğlenceli ve canlandırıcı birçok başarı açılmayı bekliyor.

Koleksiyoncu ruhuna mı sahipsin? Bunu kaçırmak istemezsin.

Zengin ve Çeşitli Bulmaca Tasarımı

Mantık, gözlem becerileri ve sabır gücünü zorlayacak bulmacalar. Bu zorluklar, tuhaf ve hareketli dünyadaki yolculuğunu geliştirmek için tasarlanan anlatım ve çevre unsurlarını ustaca bir araya getiriyor.

Bir Kedi Olarak Oynanabilir mi? Tabii ki!

Bu acayip macerada kendini yalnız mı hissediyorsun? Özel "asistanı" kontrol et: Kara kedi William. William, dedektifimizin ulaşamadığı yerlerin derinliklerine dalabilir ve genellikle önemli delilleri bulup elde etmekte çok faydalı olur!

Merak Uyandıran Distopik Dünya

Acaba robotların tanrısı olsaydı neye benzerdi? Peki insanlarla aynı haklara sahip olsalardı bize ihanet ederler miydi? İnsan ve makine arasındaki sınırlar ortadan kalktığında hayat ne olur?

Tüm yanıtlar bu eksantrik siberpunk dünyada…

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