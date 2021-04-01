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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 27 TL değerindeki cyberpunk temalı point and click oyun Tales of the Neon Sea'yi hemen şimdi indirebilirsiniz.
    01 Nisan 2021, 18:10 (1 hf.)
    44,7b
    1
    24
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Nisan 2021 oyunları açıklandı"

    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun cyberpunk temalı point and click türündeki Tales of the Neon SeaOyunun değeri 27 TL. Şu andan itibaren 8 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 18.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise 3 out of 10: Season TwoBu oyunu da 8 Nisan 18.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 

    Tanıtım Yazısı

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    Abomination (Anonimlik İyi Şey Be) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen derkaiser9591
    Evet var. Her şeye muhalefet olmak zorunda değilsiniz. Konu ilginizi çekmiyorsa tıklamazsınız olur biter.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Abomination (Anonimlik İyi Şey Be) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derkaiser9591
    Böyle bir haberi eleştirmenin mantıksızlığının farkındasınız değil mi? Bilmeyen, unutan insanlar olabilir. Haberin mantığı nedir? Haber denen şey neden var? Böyle bir haberi eleştiren insan her şeyi eleştirmez mi?
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunun gercekten haber degeri var mi? Haremden kalkan otobuslerin de haberini yapin bari.
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun değeri yok.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Trollü beslemeyin
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tineri acilen birakman lazim🙏🏻
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ozensiz google translate haberleri, bunun gibi haber degeri tasimayacak bilgi kirintilariyla “haber istatistigi” kasmayi elestirmenin hicbir mantiksiz kismi yok kardesim. Fakat “Bini ilistirin hir siyi ilistirir” tarzi bos cikarimlar yapmak mantiksiz olabilir.
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    josrdr (Serdar ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mini oyunları eklemiyorum artık
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunun gercekten haber degeri var mi? Haremden kalkan otobuslerin de haberini yapin bari.
    4 Yanıt Yanıtla +7
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    B Batuhangover01 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derkaiser9591
    ♿♿♿♿
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    Abomination (Anonimlik İyi Şey Be) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derkaiser9591
    Evet var. Her şeye muhalefet olmak zorunda değilsiniz. Konu ilginizi çekmiyorsa tıklamazsınız olur biter.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derkaiser9591
    Dostum burası ucuz diye at bakım seti alanların olduğu bir yer bedava oyun tabiki haber değeri var :D
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