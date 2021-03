PS Plus Nisan 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Nisan ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Nisan ayında da yine oldukça kaliteli oyunlar vermiş. PS4'ün 429 TL değerindeki sevilen özel yapımlarından olan Days Gone ücretsiz oluyor. Diğer taraftan sevilen platform/aksiyon oyunu Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan Oddworld : Soulstorm ise çıkış gününde PS Plus kullanıcılarına ücretsiz sunulacak.

Nisan ayı oyunları 6 Nisan itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Mart ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Mart ayında Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR ve Maquette oyunları ücretsiz dağıtılmıştı.

PS4 ve PS5

Days Gone (PS4 ve PS5)

Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.