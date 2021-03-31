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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Nisan 2021 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları belli oldu. Bu ay yine PS4 ile birlikte PS5 oyunları da kullanıcıları bekliyor olacak.
    31 Mart 2021, 18:35 (Güncellendi, 1 sa.)
    2,8b
    259
    13
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    4

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Nisan ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Nisan ayında da yine oldukça kaliteli oyunlar vermiş. PS4'ün 429 TL değerindeki sevilen özel yapımlarından olan Days Gone ücretsiz oluyor. Diğer taraftan sevilen platform/aksiyon oyunu Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan Oddworld : Soulstorm ise çıkış gününde PS Plus kullanıcılarına ücretsiz sunulacak

    Nisan ayı oyunları 6 Nisan itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Mart ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Mart ayında Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR ve Maquette oyunları ücretsiz dağıtılmıştı. 

    PS4 ve PS5

    • Days Gone (PS4 ve PS5)
    • Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)
    • Oddworld: Soulstorm (PS5)


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    cocainbar 3 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    days gone zaten ps5 de vardı bu ne aq
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    D drangela61 (efe efe) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Days Gone.. Vay be.. Şu oyunun ikincisini görebilecek miyiz bakalım..
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    oly1786 (caner nebi) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    hemen işkembeden sallayanlar var.

    arkadaşlar oddworld yeni çıkacak bir oyun ve çıkar çıkmaz PSN plus bedava.
    Epic Store'da 79 lira ile ön siparişte ; 2 oyun daha var.
    daha ne olsun.
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    brak13 (burak ) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Psn plus üyeliği indirime giriyormu ?
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    U.C.V (Utku Can Varol) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    ya şu ps5’e özel oyun nedir arkadaş? Ben zaten PS Plus’a para veriyorum, bırak kütüphaneme ekleyeyim, zaten PS5’im olmadığı sürece oynayamayacağım ki. En azından kütüphanemde dursun ki PS5 aldığımda oynayabileyim. PS Plus sahiplerinde ayrımcılık yapılması çok saçma.
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    L LukeSkywalker24 42 sn. ( Mesaj Silindi ) U.C.V
    Ekleyebiliyorsun zaten
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    Tobi. (Muhammet Çelik) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oddworld var daha ne olsun...
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    Formani 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oddworld ps4 de yok ne anladım ondan
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    FameHooker 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Days Gone zaten ps5 için ps plus koleksiyonunda ücretsizdi
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    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    days gone zaten ps5 de vardı bu ne aq
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Days gone çok iyi
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    M0meNtS (Ertuğrul Çolakçı) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    umarım ciddi değilsindir
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    C Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok ciddiyim series x ve gamepass e geçicem bu zihniyet yüzünden, ayıp ulan be..
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