PS Plus sistemine Temmuz 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar belli oldu.

PS Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine Far Cry 6, NBA 2K2023, Deus Ex: Manking Divided ve Killing Floor 2 dahil olmak üzere 12 oyun eklenmisti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise, en dikkat çeken yapımların Undertale, Sniper Elite 5, The Ascent, World War Z ve It Takes Two olduğunu görüyoruz. Listedeki oyunların toplam değeri ise 5 bin TL.

İşte PS Plus Temmuz 2023 oyunları:

Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R

Undertale

Sniper Elite 5

SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Melty Blood Type Lumina

Monster Jam Steel Titans

Dynasty Warriors 9

Samurai Warriors 5

My Little Pony A Maretime Bay Adventure

Snowrunner

World War Z

The Ascent

Dysmantle

Circus Electrique

It Takes Two

Temmuz ayında PS Plus'a eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar ise şu şekilde:

Saints Row Gat out of Hell

Stray

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite The Complete Edition

Borderlands The Handsome Collection

Rogue Stormers

Marvel Avengers Definitive Edition

Fluster Cluck

Raiden V Director’s Cut

