PS Plus sistemine Temmuz 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine Far Cry 6, NBA 2K2023, Deus Ex: Manking Divided ve Killing Floor 2 dahil olmak üzere 12 oyun eklenmisti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise, en dikkat çeken yapımların Undertale, Sniper Elite 5, The Ascent, World War Z ve It Takes Two olduğunu görüyoruz. Listedeki oyunların toplam değeri ise 5 bin TL.
İşte PS Plus Temmuz 2023 oyunları:
- Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R
- Undertale
- Sniper Elite 5
- SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated
- Melty Blood Type Lumina
- Monster Jam Steel Titans
- Dynasty Warriors 9
- Samurai Warriors 5
- My Little Pony A Maretime Bay Adventure
- Snowrunner
- World War Z
- The Ascent
- Dysmantle
- Circus Electrique
- It Takes Two
Temmuz ayında PS Plus'a eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar ise şu şekilde:
- Saints Row Gat out of Hell
- Stray
- BioShock Remastered
- BioShock 2 Remastered
- BioShock Infinite The Complete Edition
- Borderlands The Handsome Collection
- Rogue Stormers
- Marvel Avengers Definitive Edition
- Fluster Cluck
- Raiden V Director’s Cut
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)