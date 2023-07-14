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    PS Plus sistemine Temmuz 2023'te eklenecek oyunlar ve ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Temmuz 2023 oyunları belli oldu. İşte Temmuz ayında PS Plus sistemine eklenecek oyunlar..
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    PS Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu! 5 bin TL Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Temmuz ayında Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar belli oldu.

    PS Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu

    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay PS Plus sistemine Far Cry 6, NBA 2K2023, Deus Ex: Manking Divided ve Killing Floor 2 dahil olmak üzere 12 oyun eklenmisti. Temmuz ayı için paylaşılan listeye baktığımızda ise, en dikkat çeken yapımların Undertale, Sniper Elite 5, The Ascent, World War Z ve It Takes Two olduğunu görüyoruz. Listedeki oyunların toplam değeri ise 5 bin TL.

    İşte PS Plus Temmuz 2023 oyunları:

    • Fast & Furious Spy Racers Rise of SH1FT3R
    • Undertale
    • Sniper Elite 5
    • SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated
    • Melty Blood Type Lumina
    • Monster Jam Steel Titans
    • Dynasty Warriors 9
    • Samurai Warriors 5
    • My Little Pony A Maretime Bay Adventure
    • Snowrunner
    • World War Z
    • The Ascent
    • Dysmantle
    • Circus Electrique
    • It Takes Two

    Temmuz ayında PS Plus'a eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar ise şu şekilde:

    • Saints Row Gat out of Hell
    • Stray
    • BioShock Remastered
    • BioShock 2 Remastered
    • BioShock Infinite The Complete Edition
    • Borderlands The Handsome Collection
    • Rogue Stormers
    • Marvel Avengers Definitive Edition
    • Fluster Cluck
    • Raiden V Director’s Cut
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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