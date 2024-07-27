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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi 1 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak.
    Epic Games, fiyatı 480 TL olan oyunu ücretsiz hâle getirdi Tam Boyutta Gör

    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 1 Ağustos yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

    Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar,F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi olacak. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir platform oyunu diyebiliriz. Oyunda, işgalci lejyona karşı savaşan eski bir askeri canlandırıyor ve organize suç ve istilacı lejyon arasındaki komploya dahil oluyorsunuz. Ayrıca bu yolculukta birbirine bağlı haritalarını keşfederken birden farklı dövüş stilini kullanabiliyorsunuz. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi her iki içerik, 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki oyunu da açıkladı. Bulmaca türündeki LumbearJack, 1 Ağustos'tan itibaren ücretsiz olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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