- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- Yorumlar
Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 1 Ağustos yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar,F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi olacak. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir platform oyunu diyebiliriz. Oyunda, işgalci lejyona karşı savaşan eski bir askeri canlandırıyor ve organize suç ve istilacı lejyon arasındaki komploya dahil oluyorsunuz. Ayrıca bu yolculukta birbirine bağlı haritalarını keşfederken birden farklı dövüş stilini kullanabiliyorsunuz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi her iki içerik, 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki oyunu da açıkladı. Bulmaca türündeki LumbearJack, 1 Ağustos'tan itibaren ücretsiz olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.