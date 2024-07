Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 1 Ağustos yani haftaya sunulacak hediye oyun da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar,F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Olympics Go! Paris 2024 için Özel Kıyafet Paketi olacak. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için kısaca metroidvania türünde bir platform oyunu diyebiliriz. Oyunda, işgalci lejyona karşı savaşan eski bir askeri canlandırıyor ve organize suç ve istilacı lejyon arasındaki komploya dahil oluyorsunuz. Ayrıca bu yolculukta birbirine bağlı haritalarını keşfederken birden farklı dövüş stilini kullanabiliyorsunuz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her iki içerik, 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki oyunu da açıkladı. Bulmaca türündeki LumbearJack, 1 Ağustos'tan itibaren ücretsiz olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

