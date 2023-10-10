Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: 550 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında, Godlike Burger yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 19 Ekim'e kadar 550 TL değerinde iki oyun hediye edecek.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE olacak. Bunlar arasından korsan teması ile battle royale türünü bir araya getiren Blazing Sails, çok oyunculu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE ise, aksiyon macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Ayrıca paket içerisinde, Q.U.B.E 2 ve Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition sürümlerinin yer aldığını belirtelim. Her iki oyunun toplam değeri ise 550 TL.

Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE, 12 Ekim'den 19 Ekim'e kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 12 Ekim'e halihazırda mevcut olan Godlike Burger'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

12 Ekim-19 Ekim

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!