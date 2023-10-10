Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: 550 TL değerinde

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 12 Ekim-19 Ekim
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE olacak. Bunlar arasından korsan teması ile battle royale türünü bir araya getiren Blazing Sails, çok oyunculu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE ise, aksiyon macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Ayrıca paket içerisinde, Q.U.B.E 2 ve Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition sürümlerinin yer aldığını belirtelim. Her iki oyunun toplam değeri ise 550 TL.
Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE, 12 Ekim'den 19 Ekim'e kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 12 Ekim'e halihazırda mevcut olan Godlike Burger'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
12 Ekim-19 EkimBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.