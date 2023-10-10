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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu: 550 TL değerinde

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizleri Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE, 19 Ekim'e kadar Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında, Godlike Burger yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 19 Ekim'e kadar 550 TL değerinde iki oyun hediye edecek.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE olacak. Bunlar arasından korsan teması ile battle royale türünü bir araya getiren Blazing Sails, çok oyunculu bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE ise, aksiyon macera temalı bir bulmaca oyunu diyebiliriz. Ayrıca paket içerisinde, Q.U.B.E 2 ve Q.U.B.E. 10th Anniversary Edition sürümlerinin yer aldığını belirtelim. Her iki oyunun toplam değeri ise 550 TL.

    Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE, 12 Ekim'den 19 Ekim'e kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 12 Ekim'e halihazırda mevcut olan Godlike Burger'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    12 Ekim-19 Ekim

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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