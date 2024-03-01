Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı. Üstelik 7 Mart yani haftaya sunulacak bedava oyun da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Super Aerial_Knight's Never Yield

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Aerial_Knight's Never Yield, an itibarıyla erişime açıldı. Geleceğin Tokyo'sunda Aksiyon ve platform türlerini birleştiren bu yapımda, Danime-Sama'nın yarattığı ödüllü müzikler eşliğinde gizemli bir maceraya çıkıyorsunuz. Oyunun değeri ise, Steam'de 5,69 dolar, Epic Games'te ise 20 TL.

Super Aerial_Knight's Never Yield, 29 Şubat'tan Mart kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Tek oyunculu platform oyunu Astro Duel 2, 7 Mart'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

29 Şubat - 7 Mart

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu!