Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Super Aerial_Knight's Never Yield
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 29 Şubat - 7 Mart
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Super Aerial_Knight's Never Yield
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Aerial_Knight's Never Yield, an itibarıyla erişime açıldı. Geleceğin Tokyo'sunda Aksiyon ve platform türlerini birleştiren bu yapımda, Danime-Sama'nın yarattığı ödüllü müzikler eşliğinde gizemli bir maceraya çıkıyorsunuz. Oyunun değeri ise, Steam'de 5,69 dolar, Epic Games'te ise 20 TL.
Super Aerial_Knight's Never Yield, 29 Şubat'tan Mart kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Tek oyunculu platform oyunu Astro Duel 2, 7 Mart'tan itibaren kullanıcılara sunulacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
29 Şubat - 7 MartBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.