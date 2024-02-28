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    Anlık Bildirim

    Epic Games hacklendi, 200 GB veri çalındı

    Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'in bir fidye yazılımı saldırısına uğradığı ve şirketten yaklaşık 200 GB boyutunda verinin çalındığı bildirildi. Mogilevich adlı grup ise saldırıyı doğruladı.
    Epic Games hacklendi, 200 GB veri çalındı Tam Boyutta Gör
    Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'in Mogilevich adını kullanan bir çete tarafından fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı bildirildi. Aktarılanlara göre Mogilevich, Epic Games'in sunucularından e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve daha fazlasını içeren 189 GB boyutunda veri çalmayı başardı. Mogilevich, çaldığı verileri darkweb’de bir fiyat belirtmeden satışa sundu.

    Çalınan Epic Games verileri satışa çıktı

    Hacklenen verilerin Epic Games çalışanlarının mı, müşterilerinin mi yoksa her ikisinin mi olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor. Mogilevich adlı grup verileri satışa sunsa da bir kanıt paylaşmamış durumda. Ayrıca Epic Games’ten de bu yazı yazıldığı sırada resmi bir açıklama gelmiş değil. Bununla birlikte Mogilevich, 4 Mart’a kadar süre vermiş durumda. Bu grup daha önce de Nissan'ın yan kuruluşu Infiniti USA’i hedef almıştı.

    Bununla birlikte grup, 4 Mart’a kadar çalınan verilerin satılmaması/alınmaması halinde ne yapacağını söylemedi. Hatırlanacağı üzere 2023'ün sonlarında PlayStation'ın Spider-Man stüdyosu Insomniac Games de benzer bir saldırı soncunda hacklenmiş ve fidye ödemeyi reddetmişti. Bunun sonucunda saldırıyı yapan Rhysida grubu, aralarında yakında çıkacak Wolverine oyununun erken halinin de olduğu yüklü miktarda (çalışan bilgileri, kaynak kodları, gelecek planları vb. her şey) veriyi yayınlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    3883 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    hack, epic games ve
    6 etiket daha Mogilevich Teknoloji Haberleri Internet Oyun Yazılım Siber Güvenlik
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