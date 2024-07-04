Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: The Falconeer

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Falconeer olacak. Daha öncesinde BAFTA'ya aday gösterilen bu bağımsız yapımda, büyük bir savaş kuşuna binip, okyanus dünyasını keşfediyor ve destansı savaşlara katılıyorsunuz. Üstelik bu yolculukta, tehlikeli görevler ve yan maceralar da oyuncuları bekliyor olacak.

Epic Games'in bu haftaki hediyesi, 4 Temmuz'dan 11 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca bugün akşam 18:00'a kadar kadar halihazırda mevcut olan Sunless Skies: Sovereign Edition sürümünü kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Temmuz 2024 oyunları: 15 oyun ücretsiz! 1 hf. önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu