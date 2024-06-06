Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı!

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Marvel's Midnight Suns
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Marvel's Midnight Suns
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Marvel's Midnight Suns olacak. Marvel's Midnight Suns, Iron Man, Wolverine, Captain America, Ghost Rider, Blade dahil olmak üzere Marvel evreninde geçen kart tabanlı bir taktiksel RPG oyunu. Marvel Evreni'nin karanlık yüzünde geçen bu macerada dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdit olan Lilith ve eski tanrı Chthon'un iblis güçlerine karşı yolculuğa çıkıyorsunuz.
Marvel's Midnight Suns, 6 Haziran-13 Haziran tarihleri arasında Epic Games Store'da erişilebilir olacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları 13 Haziran'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.