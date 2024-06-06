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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Geliştiriciliğini Firaxis Games, yayıncılığını ise 2K'nın yaptığı Marvel's Midnight Suns, 13 Haziran'a kadar erişilebilir olacak.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Marvel's Midnight Suns

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Marvel's Midnight Suns olacak. Marvel's Midnight Suns, Iron Man, Wolverine, Captain America, Ghost Rider, Blade dahil olmak üzere Marvel evreninde geçen kart tabanlı bir taktiksel RPG oyunu. Marvel Evreni'nin karanlık yüzünde geçen bu macerada dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehdit olan Lilith ve eski tanrı Chthon'un iblis güçlerine karşı yolculuğa çıkıyorsunuz.

Marvel's Midnight Suns, 6 Haziran-13 Haziran tarihleri arasında Epic Games Store'da erişilebilir olacak. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları 13 Haziran'a kadar kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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