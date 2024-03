Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları: Erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve, geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Bunlar arasından Call of the Wild: The Angler için, balıkçılık temalı bir açık dünya oyunu diyebiliriz. Invincible Presents: Atom Eve ise, tek oyunculu bir macera oyunu. Oyunda Atom Eve'in hayatını keşfediyor ve farklı seçimler yapabiliyorsunuz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi her iki oyun, 28 Mart 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Kısaca bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca Epic Games, haftaya sunulacak bir sonraki ücretsiz oyunu da açıkladı. Aksiyon-macera türündeki Islets, önümüzdeki haftadan itibaren erişilebilir olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

21 Mart - 28 Mart

