Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
2 Oyun Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Rising Hell ve Slain: Back From Hell. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 38 TL. Hediyeyi 13 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Onları da 13 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.