Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Need for Speed'in yeni oyunu Need for Speed Unbound duyuruldu

2 Oyun Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Rising Hell ve Slain: Back From Hell. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 38 TL. Hediyeyi 13 Ekim 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Rising Hell

Slain: Back From Hell

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Onları da 13 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

