Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları: 9 oyun ücretsiz

- Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları
- Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar
- 2 Kasım
- 9 Kasım
- 10 Kasım
- 16 Kasım
- 22 Kasım
- 23 Kasım
- 30 Kasım
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Prime Gaming kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar arasında GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun bulunuyordu.
Kasım 2023 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çeken ise STAR WARS: Knights of the Old Republicdemek doğru olur. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 985TL
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar
2 Kasım
- RAGE 2: Deluxe Edition
9 Kasım
- Centipede: Recharged
10 Kasım
- Evan’s Remains
16 Kasım
- Behind the Frame: The Finest Scenery
- STAR WARS: Knights of the Old Republic
22 Kasım
- The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos
23 Kasım
- Black Widow: Recharged
30 Kasım
- Orten Was the Case
- Caverns of Mars: Recharged
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.