Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları: 9 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Kasım ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 9 yeni ücretsiz oyun ve Cyberpunk 2077 için bazı ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Prime Gaming kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar arasında GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun bulunuyordu.

Kasım 2023 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede RAGE 2: Deluxe Edition, STAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çeken ise STAR WARS: Knights of the Old Republicdemek doğru olur. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 985TL

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar

2 Kasım

RAGE 2: Deluxe Edition

9 Kasım

Centipede: Recharged

10 Kasım

Evan’s Remains

16 Kasım

Behind the Frame: The Finest Scenery

STAR WARS: Knights of the Old Republic

22 Kasım

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

23 Kasım

Black Widow: Recharged

30 Kasım

Orten Was the Case

Caverns of Mars: Recharged

