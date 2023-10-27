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    Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları: 9 oyun ücretsiz

    Amazon Prime Gaming'in Kasım 2023 oyunları belli oldu. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 9 yeni ücretsiz oyun ekleniyor.  İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri.
    Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları: 985 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Kasım ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 9 yeni ücretsiz oyun ve Cyberpunk 2077 için bazı ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Kasım ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Kasım 2023 oyunları

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Prime Gaming kullanıcılarına sunulan ücretsiz oyunlar arasında GRUNND, Ghostwire: Tokyo ve The Textorcist dahil olmak üzere 6 farklı oyun bulunuyordu.

    Kasım 2023 listesine baktığımızda ise, çoğunlukla düşük bütçeli yapımlar ile karşılaşıyoruz. Bununla birlikte listede RAGE 2: Deluxe EditionSTAR WARS: Knights of the Old Republic ve Black Widow: Recharged dahil olmak üzere 9 farklı oyun yer alıyor. Bu yapımlar arasında en dikkat çeken ise STAR WARS: Knights of the Old Republicdemek doğru olur. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri 985TL

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming'e Kasım ayında eklenecek oyunlar

    2 Kasım

    • RAGE 2: Deluxe Edition

    9 Kasım

    • Centipede: Recharged

    10 Kasım

    • Evan’s Remains

    16 Kasım

    • Behind the Frame: The Finest Scenery
    • STAR WARS: Knights of the Old Republic

    22 Kasım

    • The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

    23 Kasım

    • Black Widow: Recharged

    30 Kasım

    • Orten Was the Case
    • Caverns of Mars: Recharged
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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