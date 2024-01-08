Tam Boyutta Gör Yılbaşı döneminde sunduğu ücretsiz oyunlar ile kullanıcıları sevindiren Epic Games, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki bu liste, tıpkı önceden olduğu gibi haftalık olarak güncellenmeye devam edecek. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Sail Forth

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth olacak. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren Sail Forth, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir indie yapım. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Oyunun toplam değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.

Sail Fort, 11 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 11 Ocak'a tarihine kadar halihazırda mevcut olan Marvel's Guardians of the Galaxy kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

Sail Forth

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu: Değeri 600TL