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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store, bu hafta bir ücretsiz oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Sail Forth, 11-19 Ocak tarihlerinde Epic Games Store'da erişilebilir olacak.
    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu: Değeri 600TL Tam Boyutta Gör
    Yılbaşı döneminde sunduğu ücretsiz oyunlar ile kullanıcıları sevindiren Epic Games, hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki bu liste, tıpkı önceden olduğu gibi haftalık olarak güncellenmeye devam edecek. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Sail Forth

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth olacak. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren Sail Forth, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir indie yapım. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Oyunun toplam değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.

    Sail Fort, 11 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 11 Ocak'a tarihine kadar halihazırda mevcut olan Marvel's Guardians of the Galaxy kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Sail Forth

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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