Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Sail Forth
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- Yorumlar
Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Sail Forth
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sail Forth olacak. Aksiyon-macera ve keşif türlerini birleştiren Sail Forth, özelleştirilebilir gemilerden oluşan tek oyunuculu bir indie yapım. Oyunda gizemli bir okyanusta yelken açıyor ve mürettebatınızı genişletebiliyorsunuz. Oyunun toplam değeri ise, Steam'de 597 TL, Epic Games'te ise 33 TL.
Sail Fort, 11 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 11 Ocak'a tarihine kadar halihazırda mevcut olan Marvel's Guardians of the Galaxy kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.