Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 gün önce eklendi

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Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye strateji türündeki Terraforming Mars. Oyunun Steam'deki değeri 32 TL. Hediyeyi 12 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Terraforming Mars

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Jotun Valhalla Edition ve Prey. Onu da 12 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunların görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime aç