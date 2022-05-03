Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 7 yeni oyun

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Nisan 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
3 Mayıs
- Loot River - (Konsol, PC)
5 Mayıs
- Trek to Yomi - (Konsol, PC)
- Citizen Sleeper - (Konsol, PC)
10 Mayıs
- Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition - (Konsol, PC)
- Eiyuden Chronicle: Rising - (Konsol, PC)
- This War of Mine: Final Cut - (Konsol, PC)
12 Mayıs
- NHL 22 - (Konsol, EA Play Üzerinden)
Kaldırılacak Oyunlar
10 Mayıs
- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsol)
15 Mayıs
- Enter The Gungeon - (Konsol, PC)
- Final Fantasy X | X-2 HD Remaster - (Konsol, PC)
- Remnant: From the Ashes - (Konsol, PC)
- Steep - (Konsol)
- The Catch: Carp and Coarse - (Konsol, PC)
- The Wild at Heart - (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.