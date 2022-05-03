Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 7 yeni oyun

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

Embracer Group, Square Enix'in bazı stüdyolarını satın alıyor 9 sa. önce eklendi

Nisan 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

3 Mayıs

Loot River - (Konsol, PC)

5 Mayıs

Trek to Yomi - (Konsol, PC)

Citizen Sleeper - (Konsol, PC)

10 Mayıs

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition - (Konsol, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising - (Konsol, PC)

This War of Mine: Final Cut - (Konsol, PC)

12 Mayıs

NHL 22 - (Konsol, EA Play Üzerinden)

Kaldırılacak Oyunlar

10 Mayıs

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsol)

15 Mayıs

Enter The Gungeon - (Konsol, PC)

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster - (Konsol, PC)

Remnant: From the Ashes - (Konsol, PC)

Steep - (Konsol)

The Catch: Carp and Coarse - (Konsol, PC)

The Wild at Heart - (Konsol, PC)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mayıs ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar