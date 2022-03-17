Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
In Sound Mind Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, korku macera türündeki In Sound Mind. Oyunun Epic Games'teki değeri 57 TL. Hediyeyi 24 Mart 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise DEMON'S TILT. Onu da 24 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara