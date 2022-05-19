Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: Borderlands 3 ücretsiz oldu

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

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Borderlands 3 Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Borderlands serisinin son oyunu Borderlands 3. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 309 TL. Hediyeyi 26 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Borderlands 3

Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor bu hafta da olduğu gibi. Onu da 26 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu