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    Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu: Borderlands 3 ücretsiz oldu

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te popüler serinin son oyunu Borderlands 3 ücretsiz olarak sunuluyor.           
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    Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye yine gizemli hediye olarak açıklandı.

    Borderlands 3 Ücretsiz

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Borderlands serisinin son oyunu Borderlands 3. Oyunların toplam değeri Epic Games'te 309 TL. Hediyeyi 26 Mayıs 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Borderlands 3

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye isene yazık ki açıklanmadı ancak gizemli hediye yazdığı zaman genelde güzel bir hediye veriliyor bu hafta da olduğu gibi. Onu da 26 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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