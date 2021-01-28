Epic Games'in kullanıcı sayısı açıklandı! İşte 2020 istatistikleri!

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PC oyunculuğu için önemli bir konuma gelen ve Steam'in en büyük rakipleridnen biri olan Epic Games'in 2020 istatistikleri paylaşıldı. İstatistikler içerisinde gerçekten fazlasıyla ilginç sayılar bulunuyor.

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Her şeyden önce şu anda Epic Games Store'un 160 milyondan fazla PC kullanıcısı bulunuyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı 2019 yılına oranla %192 artarak 31,3 milyona yükseldi ve bu yıl eş zamanlı oyuncu sayısı 13 milyon ile zirveyi gördü. Eş zamanlı oyuncu sayısı 2019 yılında 7 milyondu. Aralık ayı için 2019'da 32 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı 56 milyona yükseldi.

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Bu yıl PC kullanıcıları 700 milyon dolardan fazla para harcadı Epic Games Store'da. Bu harcamaların 435 milyon doları Fortnite'tan gelirken geriye kalan harcama üçüncü parti oyunlardan geldi. Epic Games Store topluluğu 2019'da 3,35 milyar saat olan toplam oynama süresini 2020'de %70 artırarak 5,70 milyar saat toplam oynama süresine ulaştı. Bu sürede elbette Covid-19'un da payı var.

Son olarak 2020 yılında toplamda 749 milyondan fazla ücretsiz oyun hesaba eklendi. Yani Tüm kullanıcıların tüm yıl içerisinde hesanına eklediği ücretsiz oyun sayısı.

2021'de Ne Gibi Yenilikler Gelecek?

Epic Games'in yayınladığı makaleye göre 2021 yılında bazı özellikler geliştirilecek.

İstek Listesi Geliştirmeleri, Sosyal Özelliklerin Düzenlenmesi, Başarılar ve Oyuncu Profilleri Epic Games'in şu anda üzerinde çalıştıkları özellikler. Bunun dışında net bir açıklama yapılmasa da alışveriş ile ilgili de bir özelliğin gelmesi bekleniyor. Büyük bir ihtimalle sepet özelliği gelecek.

Aşağıdaki galeri bölümünde Epic Games'in 2020 yılındaki tüm istatistiklerini görebilirsiniz.

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