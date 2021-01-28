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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in kullanıcı sayısı açıklandı! İşte 2020 istatistikleri!

    Haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ve Fortnite ile tanınan Epic Games'in mağazasının 2020 yılındaki istatistikleri açıklandı. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Epic Games'in kullanıcı sayısı açıklandı! İşte 2020 istatistikleri!
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    PC oyunculuğu için önemli bir konuma gelen ve Steam'in en büyük rakipleridnen biri olan Epic Games'in 2020 istatistikleri paylaşıldı. İstatistikler içerisinde gerçekten fazlasıyla ilginç sayılar bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Steam Oyun Festivali Başlıyor! 500'den fazla oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz"

    Her şeyden önce şu anda Epic Games Store'un 160 milyondan fazla PC kullanıcısı bulunuyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı 2019 yılına oranla %192 artarak 31,3 milyona yükseldi ve bu yıl eş zamanlı oyuncu sayısı 13 milyon ile zirveyi gördü. Eş zamanlı oyuncu sayısı 2019 yılında 7 milyondu. Aralık ayı için 2019'da 32 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı 56 milyona yükseldi.

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    Bu yıl PC kullanıcıları 700 milyon dolardan fazla para harcadı Epic Games Store'da. Bu harcamaların 435 milyon doları Fortnite'tan gelirken geriye kalan harcama üçüncü parti oyunlardan geldi. Epic Games Store topluluğu 2019'da 3,35 milyar saat olan toplam oynama süresini 2020'de %70 artırarak 5,70 milyar saat toplam oynama süresine ulaştı. Bu sürede elbette Covid-19'un da payı var.

    Son olarak 2020 yılında toplamda 749 milyondan fazla ücretsiz oyun hesaba eklendi. Yani Tüm kullanıcıların tüm yıl içerisinde hesanına eklediği ücretsiz oyun sayısı.

    2021'de Ne Gibi Yenilikler Gelecek?

    Epic Games'in yayınladığı makaleye göre 2021 yılında bazı özellikler geliştirilecek. 

    İstek Listesi Geliştirmeleri, Sosyal Özelliklerin Düzenlenmesi, Başarılar ve Oyuncu Profilleri Epic Games'in şu anda üzerinde çalıştıkları özellikler. Bunun dışında net bir açıklama yapılmasa da alışveriş ile ilgili de bir özelliğin gelmesi bekleniyor. Büyük bir ihtimalle sepet özelliği gelecek.

    Aşağıdaki galeri bölümünde Epic Games'in 2020 yılındaki tüm istatistiklerini görebilirsiniz.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Milyarlarca saat iş gücü ve zihin gücü oyunlarda harcanmış. İnsanoğlunun faniliği ve kısacık ömrünü düşününce biraz üzüldüm. Sen atomu mu parçaladın diye sorarsanız. Yoo ben de maaşlı işimde dizi film karşısında zamanımı öldürdüm. Ama yine de üzücü yani.
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    Ambarad (Oğuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu an Epic'te oynamak ne kadar sarmasa da, güzel gelişmeler. Özellikle açıldığı zaman sistemi dibine kadar sömüren launcher'ı acil olarak optimize etmeleri gerekiyor. Felaket bir şekilde ağır çalışıyor.

    Ayriyetten kullanıcı çekmek için Epic'in ücretsiz oyun verme taktiği, ileride başına dert açabilir. Bu uzun vadede sürdürülebilir bir şey değil çünkü. Yarın bir gün bu ücretsiz oyun dağıtımını kestikleri zaman, "Epic = Beleş Oyun" algısında olanların feci linçlemelerine maruz kalabilirler. Çoğu kişi Epic'i beleş oyunlar için sistemine kurmuş durumda.
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    Onvious (onur ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Ambarad
    2019 senesi ile karsilastirirsak, epic 2020de cok cok az buyumus. neredeyse butun oyun sektoru rekor ustune rekor kirmasina ragmen epic 2020 de hic basari gosterememis.

    sizin dediginize katiliyorum. bir cok oyuncunun gozunde epic sadece bedava oyun demek oldu.


    resetera dan alinti

    [color=#0066cc]Those revenue numbers are pretty disappointing if we compare with last year:
    [color=#0066cc]Last year total: 680M -> 700M (2020)
    [color=#0066cc]Last year store(not Fortnite): 251M -> 265M (2020)
    [color=#0066cc]Which means a growth of around 5% for the store, and of 1.4%for Fortnite (on PC) during Covid year.
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    E efyavas (Ercan Yavaş) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    250 farklı hesaptan GTA V alan bir arkadaş vardı, onu kaç saydılar acaba
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