Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 20-21 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Astrea: Six-Sided Oracles
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Astrea: Six-Sided Oracles oldu. Geleneksel kart koleksiyon oyunlarını zar mekaniğiyle birleştiren Astrea: Six-Sided Oracles, risk ve ödül mantığına odaklanıyor. Steam'de 12,49 dolara satılan oyun, 2.500'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 21 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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