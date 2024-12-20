Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 20-21 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Astrea: Six-Sided Oracles

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Astrea: Six-Sided Oracles oldu. Geleneksel kart koleksiyon oyunlarını zar mekaniğiyle birleştiren Astrea: Six-Sided Oracles, risk ve ödül mantığına odaklanıyor. Steam'de 12,49 dolara satılan oyun, 2.500'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 21 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

Epic Games'te ücretsiz:

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Astrea: Six-Sided Oracles

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Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 20-21 Aralık