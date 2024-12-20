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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 20-21 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin üçüncü gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 20-21 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 20-21 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Astrea: Six-Sided Oracles

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Astrea: Six-Sided Oracles oldu. Geleneksel kart koleksiyon oyunlarını zar mekaniğiyle birleştiren Astrea: Six-Sided Oracles, risk ve ödül mantığına odaklanıyor. Steam'de 12,49 dolara satılan oyun, 2.500'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 21 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

    Epic Games'te ücretsiz:

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Astrea: Six-Sided Oracles

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