Epic Games mağazasında 2 oyun ücretsiz

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Her hafta bir veya iki oyunu ücretsiz hale getirerek oyun severlerin beğenisini toplayan Epic Games mağazası bu haftada iki beğenilen yapımı hediye ediyor. Soma ve Costume Quest oyuncuları sevindirecek.

Soma ve Costume Quest ücretsiz

Steam üzerinde 49TL fiyat etiketine sahip olan Soma oyunu, 2015 yılının en çok beğenilen oyunlarından birisiydi. Soma; Atlantik okyanusu diplerinde atıldığınız bir macerayı anlatıyor. Su altı tesisi Pathos-II’de her türlü iletişim kesilmiş ve makineler kendisini insan sanmaya başlamıştır. Bu düşman dünyada bir yandan savaşırken bir yandan varlığınızı da sorgulamaya başlayacaksınız.

18TL fiyat etiketine sahip olan Costume Quest ise 2011 yılına ait. Oyun Cadılar Bayramı temalı ve rol yapma üzerine ilerliyor. Repugians kötüsünü yenebilmek için güçlendirmeler kazandıran kostümleri toplamanız gerekiyor. Beğeni toplayan oyunun sonraki yıllarda ikincisi de çıkmıştı.

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