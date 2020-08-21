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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bu hafta 3 oyun ücretsiz

    Daha önce de ücretsiz sunulan Enter the Gungeon bir kez daha ücretsiz oldu. God’s Trigger ise 2 yıl öncesinin beğenilen shooter oyunlarından birisiydi. 3 out of 10 serisi de devam ediyor.
    14 sa.
    4,1b
    11
    12
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bu hafta 3 oyun ücretsiz
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    Ücretsiz oyun kampanyalarına ara vermeden devam eden Epic Games mağazasında bu hafta da 3 farklı oyun hediye olarak sunuluyor. Üçüncü oyun ise mağazanın özel serisi 3 out of 10’e ait.

    Enter the Gungeon ve God’s Trigger

    Enter the Gungeon kuş bakışı kameradan oynanan bir zindan oyunu. Gungeon adındaki zindanda geçen oyun Cult of the Gundead grubunu bitirene kadar devam ediyor. Piksel tabanlı grafiklerle oyunda öldürebildiğiniz kadar düşman öldürmek ve ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek zorundasınız. Zira öldüğünüz anda yeniden başlıyorsunuz. Bu sayede çeşitli güçlendirmeler alabileceğiniz paraları toplamış oluyorsunuz.

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    God’s Trigger ise Melek veya Şeytan olarak kıyameti durdurmak için Cennet içerisinde mücadele ettiğiniz kuş bakışı bir shooter oyunu. Hızlı ilerleyen oyunda seri kararlar almanız gerekiyor. Her karakterin özel yetenekleri var. Anlık olarak Melek ve Şeytan arasında geçiş yaparak duruma göre yetenekleri kullanıyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ekip kurarak mücadele etmeniz de mümkün.

    Mağazanın özel serisi bu hafta 3 out of 10, EP 3: Pivot Like A Champion ile karşımızda. Absürt ve tuhaflıklarla dolu oyun geliştirme stüdyosunda bu hafta bir sorunu çözebilmek için Battle Royale turnuvası düzenlemeniz gerekiyor.

    Enter the Gungeon

    God’s Trigger

    3 out of 10, EP 3: Pivot Like A Champion



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 14 sa. en beğenilen
    Oyunların türünü sevmeyenler, 'çöp' diyerek gelirler şimdi!
    Epic, bağımsız geliştiriciler başta olmak üzere anlaştığı firmalara bu şekilde maddi destek sağlayıp, bilinirliklerini arttırıyor. Geliştiriciler için ayrıca bedava reklam da yapmış oluyor Epic.
    Oyunların türünü sevmeyenler, 'çöp' diyerek gelirler şimdi! Epic, bağımsız geliştiriciler başta olmak üzere anlaştığı firmalara bu şekilde maddi destek sağla...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 13 sa.
    hitman geliyor 27 ağustosta ücretsiz olarak siz asıl bombayı bekleyin ;D
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BLasTeaR (Uğur Yörük) 9 sa.
    Bizim insanlarımız böyle işte, beleşe bulduklarını dahi beğenmeyecek ve eleştirecek kadar NANKÖRDÜR!



    Allah onları başımızdan ıslah etsin.
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    Johnny Silverhand 10 sa.
    Çöp diyenlerin yaşı max 13.
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    NeyzenEfendi 12 sa.
    Total War Troy u kaçırdim
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    Paetzold (R S) 12 sa.
    Sonuçta bedavaya oyun veriyor adamlar sürekli. Çöp veya değil beğenen alır oynar.
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    xploer (İsaac Newton) 13 sa.
    Epic games çöp
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 13 sa.
    hitman geliyor 27 ağustosta ücretsiz olarak siz asıl bombayı bekleyin ;D
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 14 sa. en beğenilen
    Oyunların türünü sevmeyenler, 'çöp' diyerek gelirler şimdi!
    Epic, bağımsız geliştiriciler başta olmak üzere anlaştığı firmalara bu şekilde maddi destek sağlayıp, bilinirliklerini arttırıyor. Geliştiriciler için ayrıca bedava reklam da yapmış oluyor Epic.
    1 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 14 sa.
    Çöp..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 13 sa. gowlet
    her ay gta 5 niteliğinde güzel bir oyunu ücretsiz yapamazlar kolaysa rdr 2 yi ücretsiz yap milyarlarca dolar ödersin
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