Epic Games mağazasında bu hafta 3 oyun ücretsiz

Ücretsiz oyun kampanyalarına ara vermeden devam eden Epic Games mağazasında bu hafta da 3 farklı oyun hediye olarak sunuluyor. Üçüncü oyun ise mağazanın özel serisi 3 out of 10’e ait.

Enter the Gungeon ve God’s Trigger

Enter the Gungeon kuş bakışı kameradan oynanan bir zindan oyunu. Gungeon adındaki zindanda geçen oyun Cult of the Gundead grubunu bitirene kadar devam ediyor. Piksel tabanlı grafiklerle oyunda öldürebildiğiniz kadar düşman öldürmek ve ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemek zorundasınız. Zira öldüğünüz anda yeniden başlıyorsunuz. Bu sayede çeşitli güçlendirmeler alabileceğiniz paraları toplamış oluyorsunuz.

God’s Trigger ise Melek veya Şeytan olarak kıyameti durdurmak için Cennet içerisinde mücadele ettiğiniz kuş bakışı bir shooter oyunu. Hızlı ilerleyen oyunda seri kararlar almanız gerekiyor. Her karakterin özel yetenekleri var. Anlık olarak Melek ve Şeytan arasında geçiş yaparak duruma göre yetenekleri kullanıyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ekip kurarak mücadele etmeniz de mümkün.

Mağazanın özel serisi bu hafta 3 out of 10, EP 3: Pivot Like A Champion ile karşımızda. Absürt ve tuhaflıklarla dolu oyun geliştirme stüdyosunda bu hafta bir sorunu çözebilmek için Battle Royale turnuvası düzenlemeniz gerekiyor.

