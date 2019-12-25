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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bu kez erken erişim oyunu var

    Eğlenceli bir tarzda hazırlanan Totally Accurate Battle Simulator simülasyon oyunu tarih boyunca yaşanan savaşları aynı fiziğiyle tecrübe etmenizi sağlıyor. Oyun yarın 19.00'a kadar ücretsiz.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bu kez erken erişim oyunu var
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    Hediye oyun kampanyalarında genelde önceki oyunlardan seçkiler yapan Epic Games mağazası bu kez erken erişim sürecinde olan başarılı bir yapımı hediye olarak dağıtmaya başladı.

    Totally Accurate Battle Simulator neler sunuyor?

    geçtiğimiz Nisan ayında erken erişime açılan ragdoll tarzında bir fizik savaş oyunu. Çağlar boyunca yapılmış önemli savaşları bu simülatör oyunu ile yeniden canlandırabiliyorsunuz.

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    Gelişmiş bir fizik motoru kullanan oyun, savaşlarda yaşanan sahneleri birebir olarak oyunculara sunmayı hedefliyor. Geçmiş dönem savaşlarının ciddiyetini aktarıyor olsa da karakterlerin ve grafikerin eğlenceli tarzda tasarlanması oyunu benzerlerinden ayırıyor. Oyun halen erken erişimde.

    Oyun sayfası



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