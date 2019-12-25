Epic Games mağazasında bu kez erken erişim oyunu var

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Hediye oyun kampanyalarında genelde önceki oyunlardan seçkiler yapan Epic Games mağazası bu kez erken erişim sürecinde olan başarılı bir yapımı hediye olarak dağıtmaya başladı.

Totally Accurate Battle Simulator neler sunuyor?

geçtiğimiz Nisan ayında erken erişime açılan ragdoll tarzında bir fizik savaş oyunu. Çağlar boyunca yapılmış önemli savaşları bu simülatör oyunu ile yeniden canlandırabiliyorsunuz.

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Gelişmiş bir fizik motoru kullanan oyun, savaşlarda yaşanan sahneleri birebir olarak oyunculara sunmayı hedefliyor. Geçmiş dönem savaşlarının ciddiyetini aktarıyor olsa da karakterlerin ve grafikerin eğlenceli tarzda tasarlanması oyunu benzerlerinden ayırıyor. Oyun halen erken erişimde.

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