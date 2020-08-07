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    Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz

    Ürün deposunun çok çalışkan kare şekilli işçisi olan Wilmot ile ürünleri düzenlemeye ve istiflemeye çalıştığınız Wilmot’s Warehouse oyunu bu hafta Epic Games mağazasında ücretsiz.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz
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    Her hafta ücretsiz oyun kampanyasını artık geleneksel hale getiren Epic Games bu hafta da yine beğenilen bir oyunu hediye ediyor. Wilmot’s Warehouse bir hafta boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak.

    Wilmot’s Warehouse neler sunuyor?

    Geçtiğimiz yıl masa üstü ve Nintendo Switch platformları için yayınlanan Wilmot’s Warehouse adlı oyun stratejiye dayalı bulmacalar sunuyor. Oyunda çok çalışkan kare şeklindeki depo işçisi Wilmot’u kontrol ediyoruz.

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    Wilmot’un görevi depodaki ürünleri taşımak, düzenlemek ve istiflemek. Karakter kare olduğu için haliyle depodaki ürünler de kare şeklinde. Ürünlerin nasıl düzenleneceği oyuncuya bırakılmış. Renk, tür, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi gibi pek çok yöntemi kullanabilirsiniz.

    500 farklı ürün ilk etapta birer birer sonrasında çoklu olarak depoya gelmeye başlıyor. Neyi nereye koyduğunuzu hatırlamak düzenleme açısından önemli. Servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyi hızlıca bulmanız gerekiyor. Eğlenceli saatler sunan oyun bir kumanda varsa aynı ekranda iki kişilik de oynanabiliyor.

    Wilmot’s Warehouse



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