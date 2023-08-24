Epic Games geliştiricilere yüzde 100 net gelir öneriyor

Epic Games’ten avantajlı teklif
Bugüne kadar farklı oyun yapımlarını ilk kez kendi mağazasında yayınlayarak avantaj elde etmeye çalışan Epic Games şimdi geliştirici tarafında da bir iyileştirme yapıyor. Epic Games mağazasında 6 ay boyunca geliştiricilere yüzde 100 kâr verilecek.
Firma yaptığı açıklamada Epic First Run adını verdiği mağazaya özel oyun geliştirme programı kapsamında, ilk 6 ay boyunca geliştiricilere tam gelir ödeyeceğini duyurdu. Sadece vergi ve iade ücretleri bunun dışında olacak. Ayrıca bu oyunların geniş çaplı pazarlaması da yapılacak. Geliştiriciler böylece hem kendisini gösterecek hem de önemli bir gelir elde etmiş olacak.
6 ay sonrasında Epic Games yeniden yüzde 12 kesinti uygulamasına devam edecek. Aylık 68 milyon aktif kullanıcısı olan Epic Games mağazası yeni programını 16 Ekim itibariyle geliştiricilerin tercihine sunacak. Bir oyunun programa katılması için herhangi bir üçüncü taraf mağazada veya abonelik servisinde yer almaması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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