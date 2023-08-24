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    Epic Games geliştiricilere yüzde 100 net gelir öneriyor

    Epic First Run adını verdiği mağazaya özel oyun geliştirme programını açıklayan Epic Games mağazası, programa seçilen geliştiricilere 6 ay boyunca gelirin tamamını vadediyor.
    Epic Games Tam Boyutta Gör
    Yıllardır milyar dolar yatırım yapan ve sayısız popüler oyunu üyelerine hediye eden Epic Games halen sektör lideri Steam’e yaklaşabilmiş değil. Firma geliştiricileri kendine çekebilmek için farklı yöntemler deniyor.

    Epic Games’ten avantajlı teklif

    Bugüne kadar farklı oyun yapımlarını ilk kez kendi mağazasında yayınlayarak avantaj elde etmeye çalışan Epic Games şimdi geliştirici tarafında da bir iyileştirme yapıyor. Epic Games mağazasında 6 ay boyunca geliştiricilere yüzde 100 kâr verilecek.

    Firma yaptığı açıklamada Epic First Run adını verdiği mağazaya özel oyun geliştirme programı kapsamında, ilk 6 ay boyunca geliştiricilere tam gelir ödeyeceğini duyurdu. Sadece vergi ve iade ücretleri bunun dışında olacak. Ayrıca bu oyunların geniş çaplı pazarlaması da yapılacak. Geliştiriciler böylece hem kendisini gösterecek hem de önemli bir gelir elde etmiş olacak.

    6 ay sonrasında Epic Games yeniden yüzde 12 kesinti uygulamasına devam edecek. Aylık 68 milyon aktif kullanıcısı olan Epic Games mağazası yeni programını 16 Ekim itibariyle geliştiricilerin tercihine sunacak. Bir oyunun programa katılması için herhangi bir üçüncü taraf mağazada veya abonelik servisinde yer almaması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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