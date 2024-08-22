Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in bu hafta sunacağı ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Bu hafta listede, korku hayatta kalma oyunu The Callisto Protocol bulunuyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: The Callisto Protocol

Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan The Callisto Protocol, hikâye odaklı üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülen oyunda, Jüpiter'in uydusu Callisto'da Black Iron Prison'a atılmış Jacob Lee rolünü üstleniyor, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmaya ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi The Callisto Protocol, 22-29 Ağustos tarihleri arasında Epic Game Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

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