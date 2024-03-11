Epic Games Store Bahar İndirimi tarihi sızdı: İşte indirime girecek oyunlar

Epic Games Store bahar indirimleri tarihi
Güvenilir sızıntı kaynağı Billbil-kun, geçtiğimiz saatlerde Epic Games bahar indirimlerinin başlayacağı tarihini paylaştı. Buna göre 14 Mart tarihinde başlayacak indirim dönemi, tam iki hafta sürecek ve 28 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte ise, EA Sports FC 24, Read Read Redemption 2, Star Wars: Jedi: Survivor, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown dahil çok sayıda yapımda indirim bekleniyor.
Ayrıca resmi duyuru tarihi yaklaştıkça, daha geniş bir listenin açıklanacağını belirtelim. Buna ek olarak Epic Games, bu hafta kullanıcılara iki ücretsiz oyun daha hediye ediyor. 14-21 Mart tarihleri arasında, aksiyon-macera oyunu Deus Ex: Mankind Divided ve bulmaca oyunu The Bridge'i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Her iki oyunun, şu anda 14 Mart'a kadar ücretsiz olan Astro Duel 2'nin yerini alacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.