Epic Games Store Bahar İndirimi tarihi sızdı: İşte indirime girecek oyunlar

Tam Boyutta Gör Steam’in Bahar indirimlerine alışmış olsak da, tek bahar indirimi yapan platform bu değil. Zira Epic Games Store, hem ücretsiz oyunlar hem de sunduğu fırsatlar ile son dönemdeki yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Epic Games Store Bahar İndirimlerinin tarihi ortaya çıktı. İşte FC 24, Star Wars Jedi: Survivor, Read Dead Redemption 2 dahil olmak üzere indirime girmesi beklenen oyunlar...

Epic Games Store bahar indirimleri tarihi

Güvenilir sızıntı kaynağı Billbil-kun, geçtiğimiz saatlerde Epic Games bahar indirimlerinin başlayacağı tarihini paylaştı. Buna göre 14 Mart tarihinde başlayacak indirim dönemi, tam iki hafta sürecek ve 28 Mart'a kadar devam edecek. Bu süreçte ise, EA Sports FC 24, Read Read Redemption 2, Star Wars: Jedi: Survivor, Skull and Bones, Prince of Persia: The Lost Crown dahil çok sayıda yapımda indirim bekleniyor.

Ayrıca resmi duyuru tarihi yaklaştıkça, daha geniş bir listenin açıklanacağını belirtelim. Buna ek olarak Epic Games, bu hafta kullanıcılara iki ücretsiz oyun daha hediye ediyor. 14-21 Mart tarihleri arasında, aksiyon-macera oyunu Deus Ex: Mankind Divided ve bulmaca oyunu The Bridge'i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Her iki oyunun, şu anda 14 Mart'a kadar ücretsiz olan Astro Duel 2'nin yerini alacağını hatırlatalım.

