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    Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz

    Epic Games bu hafta üç oyunu aynı anda ücretsiz olarak veriyor. Bu üç oyunun indirimsiz satış fiyatı 158 TL. Fırsattan yararlanmak için 2 Nisan'a kadar bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    2 sa.
    1,7b
    51
    3
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz
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    Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu hafta 3 oyun hediye.

    World War Z, Figment ve Tormentor x Punisher oyunlarını 2 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyunları kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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    İndirim öncesinde World War Z 112 TL’ye, Figment 31 TL’ye, Tormentor X Punisher 15 TL’ye satılıyordu. Toplam 158 TL’lik indirim mevcut. Epic Games Store’un gelecek hafta ücretsiz sunacağı 2 oyun belli oldu. Gone Home ve Hob isimli oyunlar 2 Nisan tarihinden itibaren ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu oyunlara ek 3. bir oyun da ücretsiz olarak verilebilir.

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/world-war-z/home

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/figment/home

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/tormentor-x-punisher/home



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SilentHunterHD 4 dk.
    world war z yi tam bu hafta sonu satın almayı düşünüyordum. çok güzel haber oldu bu arkadaşlarla oynamalık çok iyi
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 sa.
    World war z vermeleri şaşırttı.
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