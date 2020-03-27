Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz

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Epic Games Store her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Bu hafta 3 oyun hediye.

World War Z, Figment ve Tormentor x Punisher oyunlarını 2 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyunları kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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İndirim öncesinde World War Z 112 TL’ye, Figment 31 TL’ye, Tormentor X Punisher 15 TL’ye satılıyordu. Toplam 158 TL’lik indirim mevcut. Epic Games Store’un gelecek hafta ücretsiz sunacağı 2 oyun belli oldu. Gone Home ve Hob isimli oyunlar 2 Nisan tarihinden itibaren ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu oyunlara ek 3. bir oyun da ücretsiz olarak verilebilir.

https://www.epicgames.com/store/tr/product/world-war-z/home

https://www.epicgames.com/store/tr/product/figment/home

https://www.epicgames.com/store/tr/product/tormentor-x-punisher/home

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