Epic Games oyun dağıtımcısı oldu

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Oyun sektörünün en önemli firmalarından Epic Games son dönemde yaptığı agresif hamlelere bir yenisini daha ekliyor. Son olarak oyun mağazası açan ve önemli bir alternatif haline gelen Epic Games şimdi de oyun yayıncılığına başlıyor.

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Firma yaptığı açıklamada 3 önemli oyun stüdyosunun tek yayın platformu olacağını bildirdi. Stüdyolar Epic Games Publishing çatısı altında oyunlarını yayınlayacaklar. Stüdyolardan birisi Quantum Break ve Control oyunlarıyla tanıdığımız Remedy Entertainment. Diğeri The Last Guardian geliştiricisi Gen Design. Son olarak Limbo ve Inside ile popüler olan PLAYDEAD var.

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Epic Games anlaşma yaptığı stüdyoların geliştirme masraflarının tamamını karşılıyor. Satışlar başladığında ise bu masraflar düşüldükten sonra elde edilen kardan yüzde 50 pay veriliyor. Ayrıca stüdyolar oyunun telif hakkını da elinde tutuyor.

Stüdyolara karşı daha esnek olacağını belirten Epic Games, yayın anlaşması yapan herkesin bu imkanlardan faydalanacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde Remedy tarafından iki yeni AAA yapımın Epic Games tarafından piyasaya sürüleceği de açıklandı.

https://www.techpowerup.com/265123/epic-games-moves-into-the-publishing-scene-signs-up-three-partner-studios

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