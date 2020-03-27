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    Epic Games oyun dağıtımcısı oldu

    Son dönemde önemli oyun hediyeleriyle oyuncuların gözdesi haline gelen Epic Games şimdi de dağıtımcılığa başlıyor. Remedy, Gen Design ve PLAYDEAD ilk yapımcılar oldu.
    2 sa.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games oyun dağıtımcısı oldu
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    Oyun sektörünün en önemli firmalarından Epic Games son dönemde yaptığı agresif hamlelere bir yenisini daha ekliyor. Son olarak oyun mağazası açan ve önemli bir alternatif haline gelen Epic Games şimdi de oyun yayıncılığına başlıyor.

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    Epic Games Publishing başlıyor

    Firma yaptığı açıklamada 3 önemli oyun stüdyosunun tek yayın platformu olacağını bildirdi. Stüdyolar Epic Games Publishing çatısı altında oyunlarını yayınlayacaklar. Stüdyolardan birisi Quantum Break ve Control oyunlarıyla tanıdığımız Remedy Entertainment. Diğeri The Last Guardian geliştiricisi Gen Design. Son olarak Limbo ve Inside ile popüler olan PLAYDEAD var.

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    Epic Games anlaşma yaptığı stüdyoların geliştirme masraflarının tamamını karşılıyor. Satışlar başladığında ise bu masraflar düşüldükten sonra elde edilen kardan yüzde 50 pay veriliyor. Ayrıca stüdyolar oyunun telif hakkını da elinde tutuyor.

    Stüdyolara karşı daha esnek olacağını belirten Epic Games, yayın anlaşması yapan herkesin bu imkanlardan faydalanacağını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde Remedy tarafından iki yeni AAA yapımın Epic Games tarafından piyasaya sürüleceği de açıklandı.



    https://www.techpowerup.com/265123/epic-games-moves-into-the-publishing-scene-signs-up-three-partner-studios Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    -The Avengers- 1 sa.
    Yürü be epic kim tutar seni :D
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa.
    genDesign haberine bayıldım. Mümkünse Fumito Ueda yı sabah akşam darlasın oyun yapsın diye. Gerekiyorsa kırbaçlasınlar
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 2 sa.
    Steam'in neden olduğu şeylere bak ya :D Vay arkadaş. Yolları açık olsun bakalım.
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