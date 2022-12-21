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    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da LEGO oyunu ücretsiz!

    Epic Games Store'da bugünün ücretsiz oyunu, 33 TL değerindeki LEGO Builder's Journey olarak açıklandı. Yarın saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.       
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    Epic Games Store'da LEGO oyunu ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Epic Games, 15 Aralık’ta başlayan yılbaşı indirimlerini kutlamak için her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bugünün ücretsiz oyunu LEGO Builder's Journey olarak açıklandı. 22 Aralık saat 19.00’a kadar LEGO Builder's Journey’i kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Dün 179 TL değerinde Wolfenstein: The New Order oyunu ücretsiz olmuştu. LEGO Builder's Journey oyunu ise 33 TL değerinde. Bugünkü oyunun beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz.

    LEGO Builder's Journey

    Yarının ücretsiz oyunu ne olabilir?

    Epic Games Store'da LEGO oyunu ücretsiz! Tam Boyutta Gör

    Yarın hangi oyunun ücretsiz olacağı bilinmiyor ancak paylaşılan görselde radyasyon simgesi var. Bu da oyunun Duke Nukem, Metro veya S.T.A.L.K.E.R. serisinin bir oyunu olabileceğini işaret ediyor.

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