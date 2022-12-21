Epic Games Store'da LEGO oyunu ücretsiz!

Dün 179 TL değerinde Wolfenstein: The New Order oyunu ücretsiz olmuştu. LEGO Builder's Journey oyunu ise 33 TL değerinde. Bugünkü oyunun beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz.
Yarının ücretsiz oyunu ne olabilir?
Yarın hangi oyunun ücretsiz olacağı bilinmiyor ancak paylaşılan görselde radyasyon simgesi var. Bu da oyunun Duke Nukem, Metro veya S.T.A.L.K.E.R. serisinin bir oyunu olabileceğini işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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