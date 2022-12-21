Tam Boyutta Gör Epic Games, 15 Aralık’ta başlayan yılbaşı indirimlerini kutlamak için her gün bir oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bugünün ücretsiz oyunu LEGO Builder's Journey olarak açıklandı. 22 Aralık saat 19.00’a kadar LEGO Builder's Journey’i kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Dün 179 TL değerinde Wolfenstein: The New Order oyunu ücretsiz olmuştu. LEGO Builder's Journey oyunu ise 33 TL değerinde. Bugünkü oyunun beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz.

LEGO Builder's Journey

Epic Games'e rekor ceza: Fortnite için 520 milyon dolar ödeyecek 20 sa. önce eklendi

Yarının ücretsiz oyunu ne olabilir?

Tam Boyutta Gör

Yarın hangi oyunun ücretsiz olacağı bilinmiyor ancak paylaşılan görselde radyasyon simgesi var. Bu da oyunun Duke Nukem, Metro veya S.T.A.L.K.E.R. serisinin bir oyunu olabileceğini işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games Store'da LEGO oyunu ücretsiz!