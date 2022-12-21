Epic Games'e rekor ceza: Fortnite için 520 milyon dolar ödeyecek

Epic Games, Fortnite için 520 milyon dolarlık ceza ödecek
Söz konusu davada Epic Games, iki büyük suçlama ile karşı karşıya. Bunlardan ilki Fortnite'ın 13 yaşından küçük oyuncuların kişisel bilgilerini ebeveynlere haber vermeden veya izin almadan topladığını iddia ediyor. AyrıcaFTC, bu oyuncuların büyük yaştaki kullanıcılar tarafından yazılı ve sesli sohbet içerisinde ''zorbalığa ve tacize uğradığını'' belirtiyor.
İkinci suçlamada ise, Epic Games'in tutarsız ve anlaşılması zor tuş konfigürasyonları kullanarak, kullanıcıları istenmeyen kıyafet ve dans hareketleri satın almaya yönelttiği beliritliyor. Bu taktiklerin, tüketiciler için yüz milyonlarca dolarlık yetkisiz ödemelere yol açtığını söyleyen FTC, Epic'in hem iptal ve iade özelliklerini bulmayı zorlaştırdığı hem de kredi kartı şirketleri aracılığıyla masraflara itiraz eden müşterilerin engellendiğini söyledi.
Anlaşma sırasında Epic Games, FTC'nin iddialarından hiçbirini kabul etmedi veya reddetmedi. Ancak komisyon ile anlaşmaya karar veren şirket, iki suçlama kapsamında biri 275 milyon ve diğeri ise 245 milyon dolar olmak üzere toplam 520 milyon dolarlık (yaklaşık 9,7 milyar TL) para cezası ödecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...