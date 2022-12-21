Tam Boyutta Gör Dünya çapında 350 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan popüper video oyunu Fortnite, Epic Games'in başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Dev yayıncı, Fortnite'ın kullanıcıları manipüle ettiği gerekçesiyle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından rekor para cezasına çaptırıldı. İşte yeni davada öne çıkan detaylar

Epic Games, Fortnite için 520 milyon dolarlık ceza ödecek

Söz konusu davada Epic Games, iki büyük suçlama ile karşı karşıya. Bunlardan ilki Fortnite'ın 13 yaşından küçük oyuncuların kişisel bilgilerini ebeveynlere haber vermeden veya izin almadan topladığını iddia ediyor. AyrıcaFTC, bu oyuncuların büyük yaştaki kullanıcılar tarafından yazılı ve sesli sohbet içerisinde ''zorbalığa ve tacize uğradığını'' belirtiyor.

İkinci suçlamada ise, Epic Games'in tutarsız ve anlaşılması zor tuş konfigürasyonları kullanarak, kullanıcıları istenmeyen kıyafet ve dans hareketleri satın almaya yönelttiği beliritliyor. Bu taktiklerin, tüketiciler için yüz milyonlarca dolarlık yetkisiz ödemelere yol açtığını söyleyen FTC, Epic'in hem iptal ve iade özelliklerini bulmayı zorlaştırdığı hem de kredi kartı şirketleri aracılığıyla masraflara itiraz eden müşterilerin engellendiğini söyledi.

Epic Games günün hediyesi belli oldu 2 gün önce eklendi

Anlaşma sırasında Epic Games, FTC'nin iddialarından hiçbirini kabul etmedi veya reddetmedi. Ancak komisyon ile anlaşmaya karar veren şirket, iki suçlama kapsamında biri 275 milyon ve diğeri ise 245 milyon dolar olmak üzere toplam 520 milyon dolarlık (yaklaşık 9,7 milyar TL) para cezası ödecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'e rekor ceza: Fortnite için 520 milyon dolar ödeyecek