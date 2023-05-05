Hogwarts Legacy, ilk çeyrekte rekor kırdı: Satış rakamlarında lider

Hogwarts Legacy'den çeyrek rekoru
Paylaşılan yeni rapor, Hogwarts Legacy'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki diğer tüm PC oyunlarını geride bırakarak çeyreği lider tamamladığını gösteriyor. Nitekim kısa süre önce yapılan duyuruda Warner Bros Games, oyunun 12 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu satışlardan ise toplamda 850 milyon dolar gelir elde edildi.
Ayrıca bu rakamlara, yalnızca PC satışlarının dahil edildiğini hatırlatalım. 5 Mayıs tarihinde Playstation 4 ve Xbox One'da satışa çıkacak Hogwarts Legacy, Temmuz sonunda ise Nintendo Switch kullanıcıları ile buluşacak.
Listenin devamında yer alan oyunlara baktığımızda, Endpoint tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Sons of the Forest'ın ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu yıl çıkış yapan ve listeye dahil olan bir diğer yapım ise Dead Space Remake.
2023 ilk çeyrek (ABD)
- Hogwarts Legacy
- Sons of the Forest
- Valorant
- Dead Space (2023)
- The Sims 4
- League of Legends
- ROBLOX
- Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0
- Fortnite
- Destiny 2
2023 ilk çeyrek (İngiltere)
- Hogwarts Legacy
- Valorant
- Sons of the Forest
- FIFA 23
- League of Legends
- The Sims 4
- ROBLOX
- Dead Space (2023)
- Fortnite
- Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah