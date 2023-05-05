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    Hogwarts Legacy, ilk çeyrekte rekor kırdı: Satış rakamlarında lider

    Oyun endüstrisi analisti NewZoo, 2023'ün ilk çeyreğinde en popüler PC oyunlarını açıkladı. Hogwarts Legacy'nin lider olduğu listede, Sons of the Forest ve Dead Space gibi popüler yapımlar yer alıyor
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    Hogwarts Legacy'den yeni rekor: Satış rakamlarında lider Tam Boyutta Gör
    Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy, çıkışının ardından oyun dünyasında oldukça ses getirdi. Öyle ki sevilen yapım, yalnızca iki haftada 10 milyondan fazla kopya sattı. Şimdi oyun endüstrisi analisti NewZoo, 2023'ün ilk çeyreğinde en popüler PC oyunlarını açıkladı.

    Hogwarts Legacy'den çeyrek rekoru

    Paylaşılan yeni rapor,  Hogwarts Legacy'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki diğer tüm PC oyunlarını geride bırakarak çeyreği lider tamamladığını gösteriyor. Nitekim kısa süre önce yapılan duyuruda Warner Bros Games, oyunun 12 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu satışlardan ise toplamda 850 milyon dolar gelir elde edildi.

    Ayrıca bu rakamlara, yalnızca PC satışlarının dahil edildiğini hatırlatalım. 5 Mayıs tarihinde Playstation 4 ve Xbox One'da satışa çıkacak Hogwarts Legacy, Temmuz sonunda ise Nintendo Switch kullanıcıları ile buluşacak.

    Listenin devamında yer alan oyunlara baktığımızda, Endpoint tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Sons of the Forest'ın ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu yıl çıkış yapan ve listeye dahil olan bir diğer yapım ise Dead Space Remake

    2023 ilk çeyrek (ABD)

    1. Hogwarts Legacy
    2. Sons of the Forest
    3. Valorant
    4. Dead Space (2023)
    5. The Sims 4
    6. League of Legends
    7. ROBLOX
    8. Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0
    9. Fortnite
    10. Destiny 2

    2023 ilk çeyrek (İngiltere)

    1. Hogwarts Legacy
    2. Valorant
    3. Sons of the Forest
    4. FIFA 23
    5. League of Legends
    6. The Sims 4
    7. ROBLOX
    8. Dead Space (2023)
    9. Fortnite
    10. Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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