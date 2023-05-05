Hogwarts Legacy, ilk çeyrekte rekor kırdı: Satış rakamlarında lider

Tam Boyutta Gör Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy, çıkışının ardından oyun dünyasında oldukça ses getirdi. Öyle ki sevilen yapım, yalnızca iki haftada 10 milyondan fazla kopya sattı. Şimdi oyun endüstrisi analisti NewZoo, 2023'ün ilk çeyreğinde en popüler PC oyunlarını açıkladı.

Hogwarts Legacy'den çeyrek rekoru

Paylaşılan yeni rapor, Hogwarts Legacy'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki diğer tüm PC oyunlarını geride bırakarak çeyreği lider tamamladığını gösteriyor. Nitekim kısa süre önce yapılan duyuruda Warner Bros Games, oyunun 12 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu satışlardan ise toplamda 850 milyon dolar gelir elde edildi.

Ayrıca bu rakamlara, yalnızca PC satışlarının dahil edildiğini hatırlatalım. 5 Mayıs tarihinde Playstation 4 ve Xbox One'da satışa çıkacak Hogwarts Legacy, Temmuz sonunda ise Nintendo Switch kullanıcıları ile buluşacak.

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Listenin devamında yer alan oyunlara baktığımızda, Endpoint tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunu Sons of the Forest'ın ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu yıl çıkış yapan ve listeye dahil olan bir diğer yapım ise Dead Space Remake.

2023 ilk çeyrek (ABD)

Hogwarts Legacy Sons of the Forest Valorant Dead Space (2023) The Sims 4 League of Legends ROBLOX Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 Fortnite Destiny 2

2023 ilk çeyrek (İngiltere)

Hogwarts Legacy Valorant Sons of the Forest FIFA 23 League of Legends The Sims 4 ROBLOX Dead Space (2023) Fortnite Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0

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Hogwarts Legacy'den yeni rekor: Satış rakamlarında lider