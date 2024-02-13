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    Epic Games Store'da zam dalgası: İşte zamlanan oyunlar

    Steam'in ardından oyuncuların en büyük kalesi Epic Games Store'da sevilen birçok oyuna zam geldi. İşte FC 24, Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 zamlanan oyunların tam listesi!
    Epic Games Store'da zam dalgası: İşte zamlanan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük kalesi Epic Games Store'da sevilen birçok oyuna zam geldi. Bildiğiniz gibi döviz kurunda yaşanan yükselişlere rağmen Epic'te çok daha uygun fiyatlar görüyorduk. Son günlerde ise sürpriz fiyat güncellemesi yaşandı. İşte FC 24, Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 başta olmak üzere Epic Games Store'da zamlanan oyunlar...

    Epic Games Store'da popüler oyunlara zam geldi

    Kaçıranlar için Epic Games, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ve özellikle Steam'in dolar kuruna geçişi ile birlikte ülkemizde büyük bir kullanıcı kazandı. Ancak son zamlar nedeniyle "son kale düştü" havası hakim.

    Fiyat artışlarına göz attığımızda, Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 1150 TL'den 1499 TL'ye çıkarken, Cyberpunk 2077'nin fiyatı 799 TL'den 999 TL'ye, It Takes Two 400 TL'den 1200 TL'ye, The Witcher 3 ise 400 TL'den 829 TL'ye çıktı. Ayrıca GTA Premium Edition, Star Wars Jedi: Survivor, Disco Elysium ve Dying Light Enhanced Edition gibi birçok oyuna da yüzde 900'leri bulan oranda zam geldi. Zamlanan oyunların tam listesi ise şu şekilde:

    Epic Games Store'da zamlanan oyunlar
    Oyunlar Eski Fiyat Yeni Fiyat
    GTA 5 Premium Edition 551 TL 749 TL
    Disco Elysium 61 TL 575 TL
    EA Sports FC 24 1.200 TL 2.100 TL
    The Witcher 3 400 TL 829 TL
    It Takes Two 399 TL 1.199 TL
    Dead Space 999 TL 1.799 TL
    Dead By Daylight 200 TL 451 TL
    Star Wars Jedi: Survivor 1.199 TL 2.099 TL
    Red Dead Redemption 2 1.150 TL 2.100 TL
    Dying Light Enhanced Edition 59 TL 591 TL
    F1 23 1.200 TL 2.100 TL
    Cyberpunk 2077 799 TL 999 TL

    Söz konusu fiyatları Steam ile kıyasladığımızda, Epic Games Store'un halen birçok oyunda daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Steam'in dolar kuruna endeksli olması. Ancak ilerleyen günlerde, diğer oyun fiyatlarının da artışa geçtiğini görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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