Epic Games Store'da zam dalgası: İşte zamlanan oyunlar

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük kalesi Epic Games Store'da sevilen birçok oyuna zam geldi. Bildiğiniz gibi döviz kurunda yaşanan yükselişlere rağmen Epic'te çok daha uygun fiyatlar görüyorduk. Son günlerde ise sürpriz fiyat güncellemesi yaşandı. İşte FC 24, Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 başta olmak üzere Epic Games Store'da zamlanan oyunlar...

Epic Games Store'da popüler oyunlara zam geldi

Kaçıranlar için Epic Games, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ve özellikle Steam'in dolar kuruna geçişi ile birlikte ülkemizde büyük bir kullanıcı kazandı. Ancak son zamlar nedeniyle "son kale düştü" havası hakim.

Fiyat artışlarına göz attığımızda, Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 1150 TL'den 1499 TL'ye çıkarken, Cyberpunk 2077'nin fiyatı 799 TL'den 999 TL'ye, It Takes Two 400 TL'den 1200 TL'ye, The Witcher 3 ise 400 TL'den 829 TL'ye çıktı. Ayrıca GTA Premium Edition, Star Wars Jedi: Survivor, Disco Elysium ve Dying Light Enhanced Edition gibi birçok oyuna da yüzde 900'leri bulan oranda zam geldi. Zamlanan oyunların tam listesi ise şu şekilde:

Epic Games Store'da zamlanan oyunlar Oyunlar Eski Fiyat Yeni Fiyat GTA 5 Premium Edition 551 TL 749 TL Disco Elysium 61 TL 575 TL EA Sports FC 24 1.200 TL 2.100 TL The Witcher 3 400 TL 829 TL It Takes Two 399 TL 1.199 TL Dead Space 999 TL 1.799 TL Dead By Daylight 200 TL 451 TL Star Wars Jedi: Survivor 1.199 TL 2.099 TL Red Dead Redemption 2 1.150 TL 2.100 TL Dying Light Enhanced Edition 59 TL 591 TL F1 23 1.200 TL 2.100 TL Cyberpunk 2077 799 TL 999 TL

Amazon Prime Gaming Şubat 2024 oyunları: 550 TL değerinde 1 hf. önce eklendi

Söz konusu fiyatları Steam ile kıyasladığımızda, Epic Games Store'un halen birçok oyunda daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Steam'in dolar kuruna endeksli olması. Ancak ilerleyen günlerde, diğer oyun fiyatlarının da artışa geçtiğini görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games Store'da zam dalgası: İşte zamlanan oyunlar