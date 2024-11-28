Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Brotato
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Brotato, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Oyunda, en fazla 6 silah taşıyabilen karakterinizle düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca hem roguelike hem de aksiyon dolu yapısıyla çok sayıda özellik sunuluyor. Steam'de 80.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".
Brotato, Epic Games Store'da 28 Kasım tarihinden 5 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
28 Kasım - 5 AralıkBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.