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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Tek oyunculu Rogue-Lite temalı Brotato, 28 Kasım'dan 5 Aralık'a kadar ücretsiz olacak...                
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, haftalık bedava oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Üstelik ücretsizler arasına bazı büyük yapımların da dahil olduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Brotato

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Brotato, geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Oyunda, en fazla 6 silah taşıyabilen karakterinizle düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca hem roguelike hem de aksiyon dolu yapısıyla çok sayıda özellik sunuluyor. Steam'de 80.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". 

    Brotato, Epic Games Store'da 28 Kasım tarihinden 5 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    28 Kasım - 5 Aralık

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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