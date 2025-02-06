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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Beyond Blue, 6 Şubat 13 Şubat kadar ücretsiz olacak...                            
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Beyond Blue

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Beyond Blue erişime açıldı. Beyond Blue, BBC'nin beğenilen belgesel dizisi Blue Planet II'den esinlenen hikaye odaklı bir oyun. Oyunda, deniz biyoloğu Dr. Mirai Soto olarak oynuyor ve okyanusun gizemlerini keşfediyorsunuz. E-Line Media tarafından geliştirilen oyun, Steam'de "çok olumlu" incelemeye sahip.

    Beyond Blue, Epic Games Store'da 6 Şubat'tan 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    6 Şubat - 13 Şubat

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