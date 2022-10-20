Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı: %75'e varan fırsatlar

Şu anda Epic Games'te özellikle Cadılar Bayramı konseptiyle yakın olan birçok oyun indirime girmiş durumda. İndirim oranları yüzde 75'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım. Ayrıca bu akşam da Epic Games'in ücretsiz oyunu erişime açılacak. İndirime giren oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm oyunları da burada bulabilirsiniz.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi
- World War Z: Aftermath - 34,50 TL
- Dying Light 2 Stay Human - 209,40 TL
- Days Gone - 131,60 TL
- God of War - 263,60 TL
- Far Cry 6 - 107,60 TL
- Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL
- Battlefield™ 2042 - 299,99 TL
- Ghostwire: Tokyo - 269,50 TL
- Alan Wake Remastered - 26,95 TL
- Control - 47,70 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.