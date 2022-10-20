Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı: %75'e varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren ve indirim dönemleriyle de gündeme gelen Epic Games'in yeni indirim dönemi başladı.

Call of Duty: Modern Warfare II sistem gereksinimleri belli oldu 10 sa. önce eklendi

Şu anda Epic Games'te özellikle Cadılar Bayramı konseptiyle yakın olan birçok oyun indirime girmiş durumda. İndirim oranları yüzde 75'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım. Ayrıca bu akşam da Epic Games'in ücretsiz oyunu erişime açılacak. İndirime giren oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm oyunları da burada bulabilirsiniz.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi

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Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı