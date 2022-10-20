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    Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı: %75'e varan fırsatlar

    Epic Games'in beklenen Cadılar Bayramı indirim dönemi başladı. Birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler mevcut durumda. Son tarih 1 Kasım.                           
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    Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren ve indirim dönemleriyle de gündeme gelen Epic Games'in yeni indirim dönemi başladı.

    Şu anda Epic Games'te özellikle Cadılar Bayramı konseptiyle yakın olan birçok oyun indirime girmiş durumda. İndirim oranları yüzde 75'e kadar çıkıyor. İndirimlerin son tarihi ise 1 Kasım. Ayrıca bu akşam da Epic Games'in ücretsiz oyunu erişime açılacak. İndirime giren oyunlardan öne çıkanları aşağıda bulabilirsiniz. Tüm oyunları da burada bulabilirsiniz.

    Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 21 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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